ChKS Chełm lepszy od Mickiewicza Kluczbork

Spotkanie rozpoczęło się od punktu dla gości 0:1. W kolejnej akcji odpowiedział nowy nabytek chełmian, który wzmocnił drużynę na zasadzie transferu medycznego za kontuzjowanego Jędrzeja Gossa, Jakub Bucki. Atakujący trafił na 3:1. Gospodarze próbowali wypracować punktową przewagę. Mariusz Marcyniak zagrał asa na 6:4. Przy serwisie kapitana gospodarze wygrywali 8:4, a po kolejnym asie środkowego 9:4. W tym momencie o przerwę w grze poprosił trener Mickiewicza Mariusz Łysiak.

Po raz drugi goście wykorzystali czas przy prowadzeniu 12:4. Dopiero w kolejnej akcji przyjezdni „zrzucili” z pola zagrywki Marcyniaka (12:5).

Wraz z upływem czasu gospodarze zaczęli powiększać przewagę. ChKS Chełm prowadził 20:11, 22:12. Ostatni punkt w secie otwarcia wywalczył Tomasz Piotrowski (25:12).

Drugi set to prowadzenie Mickiewicza 3:0. Bardzo szybko gospodarze doprowadzili do remisu 3:3. Paweł Rusin skończył atak na 4:3, a w kolejnych akcjach odskoczyli na 6:3. Wraz z upływem czasu kilka punktów przewagi mieli chełmianie: 9:5, 11:8, 13:11, 16:14. Przyjezdni zdołali jednak doprowadzić do remisu 17:17 i o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec ChKS Krzysztof Andrzejewski.

Końcówkę partii zespoły grały punkt za punkt: 19:19, 20:19, 20:20, 22:21, 23:21, 23:22.

Po ładnej wymianie na 24:22 zaatakował Tomasz Piotrowski, a chwilę później seta asem serwisowym zakończył Mariusz Marcyniak (25:22).

Trzecia odsłona była już ostatnią. Miejscowi rozpoczęli zgodnie z planem od 2:0. Następnie kontrolowali wydarzenia na boisku. ChKS prowadził: 7:4, 9:5, 10, 6, 11:7, 14:10, 16:11, 19:12, 20:23, 23:14. Ostatnie słowo należało do Pawła Rusina, który skończył atak na 25:16.

Gospodarze wygrali w trzech setach i w rywalizacji do trzech wygranych objęli prowadzenie w finale 1-0. MVP wybrany został Tomasz Piotrowski.

ChKS Chełm - Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:12, 25:22, 25:16)

ChKS: Bucki (11), Marcyniak (13), Rusin (9), Blankenau (2), Piotrowski (12), Swodczyk (4), Fijałek (libero) oraz Olszewski.

Mickiewicz: Kozłowski (7), Janus (3), Górski (4), Pasiński (3), Magnuszewski (2), Linda (6), Łysiak (libero) oraz Mielczarek (libero), Gryc (3), Długosz (4), Kuźmiczonek i Mucha (1).