Pogrom w Lublinie. Orlen Oil Motor przejechał się po beniaminku z Rybnika [ZDJĘCIA]

Podopieczni trenera Macieja Kuciapy byli murowanym faworytem do zwycięstwa i z tej roli wywiązali się znakomicie. Orlen Oil Motor od pierwszych biegów zdominowali rywali i powiększali swoją przewagę. Przed pierwszą przerwą na równanie toru mistrzowie Polski prowadzili 19:5, a po siedmiu biegach było 31:11.

Większe emocje pojawiły się dopiero w dziewiątej gonitwie. Wówczas Rohan Tungate i Gleb Czugunow wygrali start i byli na podwójnym prowadzeniu. Jednak dzięki świetnej postawie Fredrika Lindgrena lublinianie nadal byli bez porażki w żadnej z gonitw. W biegu 13. w miejsce Bartosza Zmarzlika mającego na koncie komplet zwycięstw wyjechał Bartosz Jaworski wraz z Lindgrenem i tym razem lubelski duet musiał po raz pierwszy i jedyny w piątek uznać wyższość dwójki z Rybnika.

Jaworski nie podłamał się ostatnim miejscem w gonitwie 13. i w pierwszym biegu nominowanym wyjechał na tor ponownie w ramach rezerwy zwykłej za popularnego „Fredkę”. I będzie ten bieg wspominać chyba do końca życia, bo udało mu się zdobyć pierwszy punkt na poziomie PGE Ekstraligi.

W ostatnim biegu Dominik Kubera wygrał w cuglach, ale show skradł Cierniak. 22-latek jechał na czwartej pozycji, ale dzięki popisowej akcji podczas trzeciego okrążenia wyprzedził Gleba Czugunowa i Nickiego Pedersena. Dzięki temu Orlen Oil Motor Lublin pokonał Innpro ROW Rybnik aż 63:27. – Trochę potrenowałem, potestowałem i myślę, że trochę uspokoiłem jazdę. Dzięki temu wyszło całkiem fajnie. Do ideału jeszcze daleko, ale chyba podążam w dobrym kierunku – powiedział po spotkaniu w rozmowie z Eleven Sports Cierniak. – Pewność siebie buduje to, że jest się szybkim. Bez tego ciężko ją uzyskać. A kiedy wie się, że można w pewnym sensie zaufać przeciwnikowi to wtedy rusza się w pogoń za przeciwnikiem. Spontaniczności w naszym sporcie za dużo nie ma. Wychodząc z jednego łuku już myśli się jak wejść w kolejny i osiągnąć wyznaczony cel – dodał 22-latek.

W następnej kolejce Orlen Oil Motor zmierzy się na wyjeździe z Bayersytem GKM Grudziądz. Mecz zaplanowano na dziewiątego maja.

Orlen Oil Motor Lublin – Innpro ROW Rybnik 63:27

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera 12 (3,3,0,3,3) * 10. Fredrik Lindgren 8+1 (2*,1,3,2,-) * 11. Jack Holder 8+2 (2*,1,2*,3) * 12. Mateusz Cierniak 11+2 (2*,3,3,1,2*) * 13. Bartosz Zmarzlik 9 (3,3,3,-,-) * 14. Wiktor Przyjemski 11+1 (3,3,2*,3) * 15. Bartosz Bańbor 3 (1,1,1) * 16. Bartosz Jaworski 1 (0,1)

Innpro ROW: 1. Rohan Tungate 7+1 (0,2,1*,2,2) * 2. Gleb Czugunow 6 (1,0,2,2,1) * 3. Kacper Pludra 3 (1,0,1,1,0) * 4. Chris Holder 2 (w,2,0,0) * 5. Nicki Pedersen 6 (0,2,1,3,u) * 6. Paweł Trześniewski 1 (0,1,-) * 7. Maksym Borowiak 2 (2,0,0,0) * 8. Kacper Tkocz nie startował.

Bieg po biegu