Orlen Oil Motor Lublin - Innpro ROW Rybnik [relacja na żywo]

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 13 - 2:4 (54:24)

Fredrik Lindgren 2

Nicki Pedersen 3

Bartosz Jaworski (rezerwa zwykła za Bartosz Zmarzlik) 0

Kacper Pludra 1

Mamy pierwszy wygrany bieg przez gości. Ale emocji było w nim co nie miara. Pedersen prowadził, a za nim jak cień podążął Lindgren próbując kolejnych ataków. Tuż za nim był jednak Pludra, który momentami był o włos od wyprzedzenia Szweda. Jaworski po mocnym starcie popełnił prosty błąd, który kosztował go zajęcie ostatniego miejsca

BIEG 12 - 4:2 (52:20)

Gleb Czugunow 2

Bartosz Bańbor 1

Maksym Borowiak 0

Jack Holder 3

Na starcie Czugunow bez pardonu na łokcie potraktował Bańbora i do drugiego okrążenia był na prowadzeniu. Jednak wówczas na prostej wyprzedził go Jack Holder i pognał po pierwszą dzis trójkę

BIEG 11 - 4:2 (48:18)

Mateusz Cierniak 1

Chris Holder 0

Dominik Kubera 3

Rohan Tungate 2

Kubera wygrał bez żadnego problemu, a za jego plecami Cierniak najpierw próbował dogonić Tungate', ale później musiał bardziej skupić się na obronie trzeciego miejsca, bo Chris Holder nie dawał za wygraną

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 10 - 5:1 (44:16)

Maksym Borowiak (rezerwa taktyczna za Paweł Trześniewski) 0

Jack Holder 2

Nicki Pedersen 1

Mateusz Cierniak 3

Mocno spod taśmy ruszył Cierniak, który jest dzisiaj bardzo dobrze dysponowany. Za nim podążył Jack Holder. Od drugiego biegu na torze w zasadzie nic ciekawego się już nie działo

BIEG 9 - 3:3 (39:15)

Dominik Kubera 0

Rohan Tungate 1

Fredrik Lindgren 3

Gleb Czugunow 2

Po p[ierwszym łuku zrobiło się senascyjnie 1:5! To podrażniło Lindgrena, który wyprzedził Tungate'a i zaczął gonić Czugunowa, którego wyprzedził na trzecim okrążeniu. Kubera tym razem bez punktów. To był zdecydowanie najbardziej emocjonujący wyścig w dzisiejszym spotkaniu!

BIEG 8 - 5:1 (36:12)

Kacper Pludra 1

Bartosz Zmarzlik 3

Chris Holder 0

Wiktor Przyjemski 2

Zmarzlik kolejny raz bezbłędny na starcie. Lider gospodarzy objął prowadzenie i utorował miejsce dla swojego młodszego kolegi. W dalszej części wyścigu duet Motoru jechał gęsiego i przywiózł kolejne pięć punktów

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 7 - 4:2 (31:11)

Maksym Borowiak 0

Fredrik Lindgren 1

Nicki Pedersen 2

Dominik Kubera 3

Pedersen pokazał moc na starcie i po pierwszym okrążeniu był na prowadzeniu. Potem jednak świetnie zachował się Kuberaatakując po szerokiej i to on objął prowadzenie. Lindgren jadący na trzeciej pozycji atakował zaciekle Pedersena, ale ten wykazał się doświadczeniem i obronił drugą lokatę. To był jeden z ciekawszych dziś wyścigów

BIEG 6 - 4:2 (27:9)

Bartosz Zmarzlik 3

Gleb Czugunow 0

Bartosz Bańbor 1

Rohan Tungate 2

Zmarzlik jadący przy krawężniku wygrał start, a na łuku na drugie miejsce wysunął się Tungate. Z każdym kolejnym okrążeniem lider Orlen Oil Motoru powiększał przewagę, a Bańbor do samego końca bronił się przed Czugunowem

BIEG 5 - 4:2 (23:7)

Jack Holder 1

Kacper Pludra 0

Mateusz Cierniak 3

Chris Holder 2

W piątym biegu przyszła pora na pojedynek braci Holderów. Po pierwszym łuku na pierwszym miejscu był Cierniak, a drugi Chris Holder, który wychodząc na prostą wyprzedził swojego brata. Do samego końca było ciekawie, bo jeszcze Pludra walczył do samego końca o jeden punkt

- Zawsze jest nad czym pracować, ale konkretów nie zdradzę - powiedział na antenie Eleven Sports po pierwszej serii biegów Dominik Kubera.

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 4 - 5:1 (19:5)

Wiktor Przyjemski 3

Chris Holder W

Fredrik Lindgren 2

Paweł Trześniewski 1

Osamotniony junior klubu z Rybnika nie miał żadnych szans w walce z dwójką z Lublina

Zanim doszło do upadku Australijczyka trwała ambitna walka o pierwsze miejsce. Holder został wykluczony z powtórki, a tor opuścił w towarzystwie swojego brata Jacka.

Bieg przerwany! Upadek Holdera pod koniec drugiego okrążenia

BIEG 3 - 5:1 (14:4)

Nicki Pedersen 0

Mateusz Cierniak 2

Gleb Czugunow 1

Bartosz Zmarzlik 3

Zmarzlik wystrzelił spod płotu jak atom, zaczął uciekać rywalom i wygrał w cuglach. Na drugim miejscu po starcie znalazł się Cierniak i musiał odpierać ataki Czugunowa. I choć był wolniejszy na trasie to nie dał się wyprzedzić

BIEG 2 - 4:2 (9:3)

Bartosz Bańbor 1

Paweł Trześniewski 0

Wiktor Przyjemski 3

Maksym Borowiak 2

Przyjemski najszybciej ruszył spod taśmy. Za nim jechał Bańbor, ale potem dał się wyprzedzić Borowiakowi. Przyjemski wygrał z ogromną przewagą, a Bańbor mimo ambitnych prób dojechał jako trzeci

BIEG 1 - 5:1

Rohan Tungate 0

Dominik Kubera 3

Kacper Pludra 1

Jack Holder 2

Kubera wygrał start, ale ambitnie za nim ruszył Pludra wyprzedzając J. Holdera. Potem jednak "Domin" pomógł swojemu koledze, który wyprzedził rywala i w pierwszym biegu Orlen Oil Motor sięga po podwójne zwycięstwo

----------------------------------------------------------------

Za chwilę początek spotkania!

Wylosowano I zestaw startowy

Próba toru za nami. Rozpoczęła się prezentacja zespołów

- Robimy wszystko by znaleźć się w strefie medalowej i obronić tytuł mistrzowski - przekonywał na antenie Eleven Sports Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. - Poprzedni mecz u nas był bardzo wyrównany, a co najważniejsze wygrany. Musimy cały czas jednak pracować na treningach i nad właściwymi ustawieniami - dodał Kuciapa.

- Zawsze jest fajnie zmierzyć się z bratem. Mam nadzieję, że Jack niczym mnie dziś nie zaskoczy i liczę na udane ściganie - powiedział w rozmowie z Eleven Sports Chris Holder, zawodnik Innpro ROW Rybnik

- Nasz ostatni mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu, a zespół z Torunia nie miał słabych punktów. Wyciągnęliśmy wnioski i jedziemy dalej. Dzisiaj także czeka nas starcie z bardzo wymagającym rywalem - powiedział na antenie Eleven Sports Piotr Żyto, trener zespołu z Rybnika.

Tor testują Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik, Gleb Czugunow i Nicki Pedersen

Za chwilę rozpocznie się próba toru

Stadion wypełnia się coraz bardziej z każdą minutą

------------------------------------

Innpro ROW Rybnik: 1. Rohan Tungate * 2. Gleb Chugunov * 3. Kacper Pludra * 4. Chris Holder * 5. Nicki Pedersen * 6. Paweł Trześniewski * 7. Maksym Borowiak * 8. Kacper Tkocz.

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor * 16. Bartosz Jaworski.