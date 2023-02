LNBA. Już tylko cztery zespoły pozostały w walce o mistrzostwo rozgrywek

Zdecydowanie większą sensacją jest awans tej drugiej drużyny, która przecież jest beniaminkiem Konferencji A. Tymczasem drużyna złożona przede wszystkim z zawodników z przeszłością w grupach młodzieżowych Startu Lublin wyeliminowała renomowaną Alpacę Alfachem-Migel Brothers. Decydujące spotkanie wyglądało tak, jak dwa poprzednie, w których rządziła przede wszystkim defensywa. Każdy punkt był na wagę złota, o czym świadczy wynik trzeciej kwarty, którą Patobasket wygrał 6:2. W efekcie do ostatniej odsłony przystępował z 6 pkt zapasu, co okazało się wystarczającym handicapem. Patobasket wygrał bowiem 38:33 i mógł szaleć z radości. O sukcesie zadecydowała Szymona Czerniaka i Wojciecha Matyska. Pierwszy zdobył 17 pkt. Drugi dołożył 12 „oczek”. Matysek to zresztą jedna z ciekawszych postaci na parkietach LNBA. Na swoim koncie ma jeden występ w Energa Basket Lidze. Miało to miejsce w 2017 w meczu z GTK Gliwice, kiedy przebywał na parkiecie w sumie przez 99 sek.

W półfinale zameldował się również Rodmos. Podopieczni Tomasza Szczotki wyeliminowali Alco wygrywając w decydującym spotkaniu 73:64. Rodmos był wyraźnie lepszy, chociaż niepotrzebnie dopuścił do nerwowej końcówki. W niej jednak zachował więcej zimnej krwi, bo doświadczenia przecież graczom obu ekip nie można było odmówić. Ojcem sukcesu był Grzegorz Szymanek, który zdobył 23 pkt. 10 pkt i 12 zbiórek dołożył Wojciech Inglot. 33-letni rozgrywający to reprezentant Polski w koszykówce niesłyszących. U pokonanych wyróżnił się Jakub Repeć. 35-latek w pierwszej dekadzie XXI w. uchodził za spory talent i nawet zagrał kilka razy w I lidze w barwach Startu AZS Lublin.

Konferencja A (do dwóch zwycięstw): Rodmos – Alco 73:64. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Rodmos. Alpaca Afachem-Migel Brothers – Patobasket 33:38. Stan rywalizacji: 1:2. Awans: Patobasket. Pary półfinałowe: Matematyka – Patobasket * Symbit – Rodmos.

Konferencja B (do dwóch zwycięstw): Devils – Kanina 34:66. Stan rywalizacji: 1:2. Awans: Kanina * Basketball Fever –Piąty Faul 49:45. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Fever. Pary półfinałowe: Comao Sportowe Puławy – Basketball Fever * The Reds Iglo-Klima – Kanina.

Konferencja C: Lublinianka Basketball Team-Biali – World Stompers 0:20 (v.o.) * Lublinianka Team Basketball-Czerwoni – DaGG 0:20 (v.o.) * Orlikowe Świry – The Shooters 48:44.