LNBA. Matematyka i Symbit zameldowały się w półfinale Konferencji A

Fakt, że obrońcy tytułu musieli tak mocno namęczyć się z wyeliminowaniem tej drużyny jest sporym zaskoczeniem. Wydaje się jednak, że Matematyka nieco zlekceważyła przeciwnika. W efekcie na 4 min przed końcem meczu przegrywała 44:45. Od zaciętych końcówek Matematyka ma jednak Tomasza Celeja. To zdecydowanie największa gwiazda biegająca po amatorskich parkietach. Celej ma na swoim koncie występy w Niemczech czy na Węgrzech. W kraju natomiast reprezentował barwy m.in. Anwilu Włocławek czy AZS Koszalin. W niedzielę Celej zdobył ostatnie 5 pkt i przesądził o triumfie Matematyki 49:48. 44-latek w tym spotkaniu zdobył aż 22 pkt. Warto też wyróżnić Bogdana Lembrycha. Doświadczony koszykarz harował w defensywie, o czym świadczy aż 6 przechwytów. U pokonanych świetnie zagrał Bartłomiej Jóźwiakowski, zdobywca 16 pkt.

Szanse na awans przedłużył Patobasket, który pokonał 47:44 i wyrównał stan rywalizacji. Alpaca po 3 kwartach prowadziła 40:35 i wydawało się, że zmierza w stronę półfinału. Zaliczyła jednak fatalną 4 kwartą, którą Patobasket wygrał 12:4. To dało mu triumf 47:44 i podtrzymało nadzieję na wyeliminowanie Alpacy. Ojcem sukcesu był Wojciech Matysek. Były zawodnik Startu, który ma na swoim koncie nawet występy w Energa Basket Lidze, zdobył 23 pkt. Dzielnie wspierał go Stanisław Mitrut. Ten center o imponujących warunkach fizycznych dołożył 5 „oczek”. W Alpace wyróżnił się Michał Wołowski, który zdobył 10 pkt. (kk)

Konferencja A – I runda play-off (do 2 zwycięstw): Symbit – Tłoki 48:41. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: Symbit * Rodmos – Alco 70:74. Stan rywalizacji: 1:1 * Matematyka – Samtrans-Ballers 49:48. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: Matematyka * Patobasket – Alpaca Afachem-Migel Brothers 47:44. Stan rywalizacji: 1:1.

Konferencja B – I runda play-off (do 2 zwycięstw): Devils – Kanina 49:47. Stan rywalizacji: 1:1 * Basketball Fever – Piąty Faul 45:32. Stan rywalizacji: 1:1 * Comao Sportowe Puławy – AT Vision 64:42. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: Comao * The Reds Iglo-Klima – Bad Boyz 58:43. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: The Reds. Play-out (do 2 zwycięstw): Elektroland Mavs – Dom Plus 56:54. Stan rywalizacji: 2:0. Dom Plus spadł do Konferencji C.

Konferencja C: The Shooters – Lublinianka Basketball Team-Biali 20:0 (v.o.) * Da GG – Orlikowe Świry 54:31 * Cukropol Pszczółka – Lublinianka Basketball Team-Czerwoni 20:0 (v.o.).