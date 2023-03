LNBA. Symbit i Matematyka wyrównały stan półfinałowych rywalizacji w Konferencji A

Przypomnijmy, że w pierwszym meczu sensacyjnie lepszy okazał się ten drugi zespół. Wydawało się, że w drugim meczu podopieczni Tomasza Szczotki postawią kropkę nad „i”, co pozwoli im na awans do wielkiego finału. Sławomir Łątka, manager Symbitu, miał jednak zupełnie inne plany. Znakomicie rozegrał ten mecz stawiając przede wszystkim na wysokie umiejętności Piotra Ziółkowskiego. Ten były zawodnik III-ligowej Pogoni Puławy grał przez pełne 40 min i na boisku był przedłużeniem trenerskiej ręki doświadczonego managera. Popularny „Ziółek” zdobył 31 pkt i zebrał 10 piłek, co pozwoliło mu na skompletowanie kolejnego double-double. Dzielnie wspierał go młodziutki Anton Kuzniecou, który dołożył 15 pkt. U pokonanych wyróżnił się Łukasz Krawiec. Ten doświadczony koszykarz w minionym tygodniu razem z Rawlplug Sokół Łańcut wywalczył czwarte miejsce rozgrywkach Lotto 3x3 Liga. W niedzielę potwierdził wysoką formę i zdobył aż 49 pkt. Niestety, w końcówce musiał opuścić parkiet z powodu nadmiaru przewinień. Bez Krawca Rodmos kompletnie się pogubił i przegrał 94:104.

W drugim półfinale emocji było znacznie mniej, bo Matematyka pokonała Patobasket 85:63 i o awansie do finału w tej parze również rozstrzygnie trzeci mecz. Patobasket nie wytrzymało tempa obrońców tytułu i w drugiej połowie nie było już w stanie nawiązać walki z Matematyką. Jedną z legend amatorskiej koszykówki w naszym regionie do zwycięstwa poprowadził Tomasz Celej Ten były zawodnik AZS Lublin czy Anwilu Włocławek zdobył aż 25 pkt i zebrał 10 piłek. Podobnie jak on, double-double skompletował Bogdan Lembrych. Kapitan Matematyki zdobył 18 pkt i zebrał 12 piłek. W Patobaskecie wyróżnił się Jakub Wachowicz. 22-latek z przeszłością w rezerwach Startu zdobył 29 pkt.

LNBA

Konferencja A – półfinały (do dwóch zwycięstw): Symbit – Rodmos 104:94. Stan rywalizacji: 1:1 * Matematyka – Patobasket 85:63. Stan rywalizacji: 1:1. Mecz o 5 miejsce: Alco – Samtrans Ballers 50:54. Mecz o 7 miejsce: Alpaca Alfachem-Migel Brothers – Tłoki 49:57.

Konferencja B – półfinał (do dwóch zwycięstw): Basketball Fever – Comao Sportowe Puławy 74:67. Stan rywalizacji: 2:1. Basketball Fever awansowało do Konferencji A. Mecz o 5 miejsce: Bad Boyz – Piąty Faul 51:75. Mecz o 7 miejsce: Devils – AT Vision 53:67.

Konferencja C: World Stompers – Cukropol Pszczółka 54:62 * The Shooters – DaGG 64:59.