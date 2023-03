LNBA. The Reds Iglo-Klima awansowało do Konferencji A

Ten wynik nie jest niespodzianką, bo The Reds Iglo-Klima pewnie wygrało rundę zasadniczą. Zwyciężyło też w pierwszym meczu półfinałowy, co dawało mu przewagę psychologiczną przed drugim meczem. Z drugiej strony można było mieć wątpliwości czy „Czerwoni” wytrzymają kondycyjnie z dużo młodszymi graczami Kaniny.

Początek meczu pokazał jednak olbrzymią determinację The Reds Iglo-Klima. Po 6 min, głównie dzięki fantastycznej postawie Jarosława Figurskiego, „Czerwoni” prowadzili 17:6. Kanina zaczęła jednak kryć agresywnie na całym boisku i szybko odrobiła straty, a w drugiej kwarcie prowadziła już nawet różnicą 9 pkt. Taka defensywa powodowała jednak dużą liczbę fauli, co w drugiej połowie zaczęło mieć kluczowe znaczenie. Jej poszczególni zawodnicy zaczęli opuszczać boisko za przekroczenie limitu fauli i w czwartej kwarcie przewaga The Reds Iglo-Klima sięgnęła 20 pkt. Zawodnicy Marka Dejnka już nie wypuścili z rąk szansy, wygrali 81:70 i mogli świętować pierwszy w swojej historii awans do Konferencji A. Bohaterem zwycięskiej ekipy był Marek Lejko. Ten doświadczony skrzydłowy może czuć szczególną satysfakcję, bo jest jednym z założycieli The Reds Iglo-Klima. W niedzielę zdobył 13 pkt, czym walnie przyczynił się do historycznego sukcesu. Dzielnie wspierał go Marcin Rutkowski. Popularny „Pluto” to specjalista od „czarnej roboty” polegającej na rzucaniu się na każdą piłkę czy walce w defensywie. W niedzielę miał jednak swój wielki dzień uwieńczony zdobyciem przez niego 10 pkt. U przeciwników świetnie spisał się Maciej Szabelski, który skompletował double-double. Złożyło się na nie 20 pkt i 13 zbiórek.

Na drugi zespół z awansem Konferencji A musimy poczekać do weekendu. W drugim spotkaniu półfinałowym bowiem Comao Sportowe Puławy pokonały aż 99:57 Basketball Fever i wyrównało stan rywalizacji. W tym triumfie największy udział mieli Daniel Gielata i Krzysztof Łoś. Ten pierwszy zdobył 30 pkt i zebrał 13 piłek. Drugi dołożył 22 pkt. U przeciwników najlepiej zagrał Dariusz Gaweł. Były gracz lubelskiego AZS zdobył 8 pkt.

Konferencja A – mecze o miejsca 5-8: Alpaca Alfachem-Migel Brothers – Samtrans Ballers 50:66 * Alco – Tłoki 50:46. Zwycięzcy zagrają o 5 miejsce, a przegrani o 7.

Konferencja B – półfinały (do dwóch zwycięstw): The Reds Iglo-Klima – Kanina 81:70. Stan rywalizacji: 2:0. The Reds awansowało do finału oraz Konferencji A * Comao Sportowe Puławy – Basketball Fever 99:57. Stan rywalizacji: 1:1. O miejsca 5-8: AT Vision – Piąty Faul 38:68 * Bad Boyz – Devils 20:0 (v.o.). Zwycięzcy zagrają o 5 miejsce, a przegrani o 7.

Konferencja C: DaGG – World Stompers 55:19.