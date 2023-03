LNBA. Triumf koszykarskiej gorączki

W miniony weekend Konferencja A miała wolne, więc oczy sympatyków amatorskiej koszykówki były zwrócone na Konferencję B, w której rozegrano decydujący o mistrzostwie trzeci mecz finałowy. Obaj uczestnicy tego spotkania, Basketball Fever i The Reds Iglo-Klima, mieli już zapewnione awans na wyższy poziom rozgrywkowy. Nie przeszkodziło im to stworzyć fantastycznego widowiska.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Nieco częściej posiadali je gracze The Reds Iglo-Klima, którzy na przerwę schodzili wygrywając różnicą 3 pkt. Po zmianie stron ta różnica urosła nawet do rozmiarów dwucyfrowych. Rekordowe rozmiary osiągnęła w 32 min, kiedy po trafieniu Marka Lejki Czerwoni prowadzili 68:53. Fever jednak nie poddało się i 6 min później doprowadziło do remisu. W końcówce to właśnie ci zawodnicy zachowali więcej zimnej krwi i po akcji Michała Jabłońskiego oraz celnym rzucie osobistym Szczepana Głodzika wygrali 80:77.

Triumfatorów do sukcesu poprowadził Dariusz Gaweł. Ten doświadczony rozgrywający profesjonalnej koszykówki uczył się w lubelskim AZS. Później jednak oddał się sportowi pracując jako działacz. Był m.in. prezesem AZS UMCS Lublin. Wciąż jednak utrzymuje się w doskonałej formie, o czym świadczy zdobycie 16 pkt w trakcie niedzielnego spotkania. Warto też wspomnieć o Jabłońskim, który był od swojego lidera gorszy o zaledwie punkt. U pokonanych wyróżnił się Oleksii Zamakhov. Ten ukraiński rozgrywający na co dzień jest trenerem grup młodzieżowych Lublinianki. Sam wciąż również stara się realizować jako zawodnik i w finałowym meczu zdobył 13 pkt.

Warto też wspomnieć o półfinałowych spotkaniach Konferencji C. Zwyciężyły w nich drużyny Orlikowych Świrów oraz DaGG, które tym samym zapewniły sobie awans do Konferencji B. Zdecydowanie większy problem z wywalczeniem promocji miała ta druga ekipa, która do samego końca drżała o zwycięstwo w rywalizacji z Cukropolem Pszczółka. Ostatecznie zwyciężyła 36:33, co w dwumeczu pozwoliło jej wyprzedzić rywali o zaledwie punkt. W szeregach DaGG świetnie zagrali Jakub Futrzyński i . Pierwszy zdobył 12 pkt i zebrał aż 21 piłek. Drugi dołożył aż 10 „oczek”. W Cukropolu wyróżnił się natomiast Gary Mandala, który zebrał 7 piłek. (kk)

Finał Konferencji B

The Reds Iglo-Klima – Basketball Fever 77:80 (20:16, 17:18, 26:19, 14:27)

The Reds: Kozioł 18, Figurski 17 (2x3), Zamakhov 13 (1x3), Rutkowski 7 (1x3), Shablinski 0 oraz Lejko 13 (1x3), Ożga 6, Misztal 3 (1x3), Dejnek 0.

Fever: Kiliański 21 (3x3), Gaweł 16 (1x3), Jabłoński 15, Rogala 11 (1x3), Kowalczuk 10 oraz Plebanowicz 4, Głodzik 3,Winiarski 0, Porębiak 0.

Widzów: 50.

Stan rywalizacji (do 2 zwycięstw): 2:1. Fever zostało mistrzem Konferencji B.

Konferencja C – półfinały (dwumecz): Orlikowe Świry – The Shooters 64:46. Wynik dwumeczu: 101:93 * Cukropol Pszczółka – DaGG 33:36. Wynik dwumeczu: 72:73.