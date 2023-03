Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. 43 edycja zakończyła się zwycięstwem Symbitu

12 ekip przez pół roku walczyło o tytuł najlepszej ekipy 42 edycji rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego. Chociaż wszyscy mieli ochotę na tytuł, to w końcowej rozgrywce liczyły się tylko dwie ekipy – Symbit oraz Quattro Tech. Obie drużyny spotkały się ze sobą w ostatniej kolejce. Zespół Sławomira Łątki był zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, zwłaszcza, że miał 15 pkt zapasu z pierwszej kolejki. Po pierwszych minutach ta przewaga jednak została znacznie zmniejszona, bo Quattro Tech. wygrywało już 9:5. Dobre akcje duetu Michał Andrzejak – Piotr Ziółkowski pozwoliły jednak Symbitowi odzyskać kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. W końcówce pierwszej połowy ta ekipa prowadził 23:21. I chociaż tuż po zmianie stron wydawało się, że Quattro jeszcze się nie poddało, to kolejne minuty zadały kłam tej tezie. Przewaga Symbitu cały czas oscylowała w okolicach 10 pkt. W samej końcówce uaktywnił się jeszcze Łukasz Zając, który zdobył zresztą ostatnie punkty w tym sezonie. Zrobił to w sposób niezwykle efektowny, bo trafił z połowy boiska. Ustalił w ten sposób wynik na 71:54 i zapewnił Symbitowi mistrzowską koronę. - Marzyliśmy o tym mistrzostwie. To dla nas bardzo udany sezon. Długo trenowaliśmy, praktycznie przez cały rok i to przyniosło efekt – wyjaśniał Sławomir Łątka, manager Symbitu.

Zadowolenia nie kryli również przedstawiciele Quattro Tech, które sezon zakończyło na drugiej pozycji. – Przed rozpoczęciem rywalizacji z Symbitem liczyliśmy na to, że odrobimy straty. Przytrafił nam się jednak jeden z najsłabszych występów w tym sezonie. I tak jesteśmy zadowoleni, bo chcieliśmy być wyżej niż w poprzednim sezonie. Nie spodziewaliśmy, że zajdziemy tak wysoko. Mieliśmy jednak szerszy skład niż w poprzednich latach. Wówczas graliśmy nawet w czwórkę, teraz często mieliśmy rezerwowych – mówi Jerzy Dębski. 64-latek to jedna z legend tych rozgrywek. Ten doświadczony rozgrywający niezmiennie pozostaje w znakomitej kondycji fizycznej, której mogą mu pozazdrościć znacznie młodsi koledzy.

Podium uzupełnił zespół The Reds Iglo-Klima, który w sobotę pokonał 100:88 4te Piętro. Dla „Czerwonych” to spotkanie nie miało już większego znaczenia, bo przed jego rozpoczęciem było wiadome, że nie mają szans na zmianę pozycji. Cieszyć się może za to Marek Lejko. Lider The Reds Iglo-Klima zdobył 9 pkt, co pozwoliło mu przesunąć się na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. – Po raz kolejny udało nam się znaleźć na podium, co jest sukcesem. Nie zawsze można być tą najlepszą drużyną. Najważniejsze, że mam ze sobą swoich przyjaciół, jak chociażby Marek Lejko, Piotr Padysz, Tomasz Misztal, Marcin Rutkowski czy Dariusz Josik. Jesteśmy zgraną paczką również poza boiskiem i to jest naszym największych sukcesem – mówi Marek Dejnek, kapitan The Reds Iglo-Klima.

Podczas uroczystego zakończenia sezonu przyznano również nagrody indywidualne. MVP rozgrywek została Anna Dobrowolska z Lipa Team. Jest ona jedną z ciekawszych postaci rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Zaczynała w warszawskim SMS, a później wyjechała do USA. Grała tam w NCAA. Kiedy wróciła do Europy zdecydowała się grać w Hiszpanii i na Cyprze, gdzie kończyła swoją karierę. Na Wyspie Afrodyty miała nawet okazję grać w europejskich pucharach.

Królem strzelców został Piotr Ziółkowski. Lider Symbitu zdobył łącznie 419 pkt. Popularny „Ziółek” to jedna z ikon amatorskiej koszykówki w naszym regionie. W przeszłości próbował swoich sił w profesjonalnej koszykówce, ale to na amatorskich parkietach zrobił największą karierę i sięgał po wiele tytułów. Za jego plecami znaleźli się Bartłomiej Jóźwiakowski z zespołu 4te Piętro i Marek Lejko z The Reds Iglo-Klima. Ten ostatni to bardzo ciekawa postać. Doświadczony skrzydłowy ma niesamowicie ułożoną rękę, a jego największym atutem jest rzut za 3 pkt. Nic jednak dziwnego, bo wywodzi się ze starej dobrej szkoły Startu Lublin, gdzie grał jeszcze w ubiegłym wieku.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: 4te Piętro – The Reds Iglo-Klima 88:100 * Symbit – Quattro Tech. 71:54.

Symbit 16 31 1232:854 Quattro Tech. 16 29 1001:874 The Reds 16 28 1374:1074 Dom Plus 16 23 893:1069 4te Piętro 16 23 982:963 WinPlay 16 23 894:1003

Grupa walcząca o miejsca 7-12

Lancet 16 25 1000:943 Lipa Team 16 24 877:952 Team 16 23 845:831 Piąty Faul 16 22 913:1013 BRU 16 19 805:979 Adley 16 17 697:948

Klasyfikacja najlepszych strzelców: 1. Piotr Ziółkowski (Symbit) 419 pkt; 2. Bartłomiej Jóźwiakowski (4te Piętro) 263 pkt; 3. Marek Lejko (The Reds Iglo-Klima) 262 pkt; 4. Nikodem Koszałka (Piąty Faul) 260 pkt; 5. Dariusz Kot (BRU) 243 pkt; 6. Andrzej Lipski (Lipa Team) 233 pkt; 7. Kamil Kozioł (The Reds Iglo-Klima) 225 pkt; 8. Grzegorz Kokowicz (Lancet) i Rafał Sidor (Quattro Tech.) obaj po 214 pkt; 10. Piotr Szpunar (Adley Hydroizolacje) 199 pkt.