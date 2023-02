Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Symbit najlepszym zespołem sezonu zasadniczego.

W ostatniej kolejce najbardziej interesująca była rywalizacja pomiędzy ekipami 4tego Pietra i Team. Jej stawką był awans do czołowej szóstki. Ostatecznie to miejsce przypadło obrońcom mistrzowskiego tytułu, którzy pokonali Team 72:61. 4te Piętro szybko pokazało, komu należy się przepustka do decydującej fazy sezonu i już po pierwszej kwarcie prowadzili 27:8. Później skupili się na kontrolowaniu wyniku i ostatecznie wygrali 72:61. Ojcem sukcesu był Łukasz Łukawski, który zdobył 24 pkt. Dzielnie wspierał go Bartłomiej Jóźwiakowski, który dołożył 15 „oczek”. W Team najlepszy był Kamil Pęzioł, autor 17 „oczek”.

Ciekawie było też w starciu Piątego Faulu z Lipa Team. Lepsi byli ci drudzy, którzy zwyciężyli 68:62. Do sukcesu podopiecznych Andrzeja Lipskiego poprowadziła Anna Dobrowolska. Jest ona jedną z ciekawszych postaci rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Zaczynała w warszawskim SMS, a później wyjechała do USA. Grała tam w NCAA. Kiedy wróciła do Europy zdecydowała się grać w Hiszpanii i na Cyprze, gdzie kończyła swoją karierę. Na Wyspie Afrodyty miała nawet okazję grać w europejskich pucharach. W niedzielę przypomniała sobie dawne lata i zdobyła aż 24 pkt. Dzielnie wspierał ją Lipski, który dołożył 19 pkt. U pokonanych świetnie spisali się Karol Lenartowicz i Kamil Waręcki. Obaj zdobyli po 15 pkt. (kk)

Wyniki: Lancet – Quattro Tech. 50:68 * WinPlay – Dom Plus 57:75 * Symbit – Adley Hydroizolacje 98:39 * 4te Piętro – Team 72:61 * Piąty Faul – Lipa Team 62:68 * The Reds Iglo-Klima – BRU 103:71.