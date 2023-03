Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego W grupie mistrzowskiej trwa walka o uniknięcie ostatniej pozycji

O sukcesie tej ekipy zadecydowała seria 11 pkt z rzędu zdobyta przez Dom Plus w trzeciej kwarcie. W tym fragmencie świetnie spisywali się zwłaszcza bracia Rafał i Michał Duda. Po ich rzutach Dom Plus prowadził różnicą 14 pkt i już nie roztrwonił tej przewagi. W zwycięstwie 58:47 największy udział miał Tomasz Szot. Filigranowy rozgrywający zdobył 12 pkt. Dzielnie wspierali go Artur Sowa i Rafał Duda, którzy dołożyli po 10 pkt. U pokonanych wyróżnił się Grzegorz Pietrzela, który zdobył 13 pkt.

W grupie walczącej o miejsca 7-12 pasjonujący był mecz Piątego Faulu z Adley Hydroizolacje. O jeden punkt lepszy był Piąty Faul. Adley miał szansę na dogrywkę, ale Konrad Jusiak zmarnował jeden z dwóch rzutów osobistych oddawanych już po zakończeniu regulaminowego czasu gry. W Piątym Faulu na wyróżnienie zasłużyli Nikodem Koszałka, Kamil Waręcki i Karol Lenartowicz, którzy zdobyli po 16 pkt. W Adley kapitalnie zagrał Przemysław Klekot, autor aż 29 pkt.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: WinPlay – Dom Plus 47:58.

Symbit 14 27 1080:726 Quattro Tech. 14 26 887:749 The Reds 14 25 1200:905 WinPlay 15 22 840:943 Dom Plus 15 22 834:997 4te Piętro 14 20 812:804

4 marca: Quattro Tech. – WinPlay (godz. 13.30) * The Reds – Symbit (15.30) * Dom Pluys – 4te Piętro (16.30). Wszystkie mecze odbędą się w hali MOSiR przy al. Piłsudskiego.

Grupa walcząca o miejsca 7-12: BRU – Team 50:48 * Lipa Team – Lancet 49:68 * Piąty Faul – Adley Hydroizolacje 63:62.

Lancet 15 23 945:889 Lipa Team 15 23 832:904 Team 15 21 797:786 Piąty Faul 15 21 874:946 BRFU 15 17 738:940 Adley 15 16 643:893

4 marca: Adley – Lancet (godz. 14.30) * Team – Lipa Team (17.30) * BRU – Piąty Faul (18.30). Wszystkie mecze odbędą się w hali MOSiR przy al. Piłsudskiego.