Pod koszami Dziennika Wschodniego: Quattro Tech. rozpoczęło marsz w górę tabeli

Quattro Tech w poprzednim sezonie zaprezentowało się z fantastycznej strony i zakończyło rozgrywki na drugim miejscu. Początek obecnych rozgrywek to jednak pasmo rozczarowań, które zepchnęło wicemistrzów w dolne rejony tabeli. Być może jednak niedzielny mecz z Adley Hydroizolacje jest początkiem marszu w górę tabeli. Wprawdzie Adley to jedna ze słabszych ekip w stawce, to jednak zwycięstwo 58:53 jest bardzo istotne. Mecz był bardzo wyrównany, a kluczowy dla wyniku okazał się początek czwartej kwarty, kiedy znakomicie zagrali Bartosz Jurasik oraz Bartłomiej Sadło. To właśnie oni w tym fragmencie zdobywali kluczowe punkty. Jurasik łącznie zdobył aż 22 punkty. Świetnie spisał się również Rafał Sidor, który dołożył 12 punktów. W Adley najlepiej zagrał Piotr Szpunar, który do dorobku drużyny dopisał aż 18 „oczek”.

Świetnie spisuje się także doświadczony zespół Lancetu. Najstarsza drużyna ligi pokonała WinPlay 58:50. Tu również o wyniku decydowała ostatnia kwarta, a w niej kluczowe punkty zdobywał Roman Myśliwiec. Na co dzień jest trenerem koszykówki, który na swoim koncie ma już setki wychowanków. Wciąż jest w znakomitej formie fizycznej, o czym świadczy 16 punktów zdobytych w rywalizacji z WinPlay. Jeszcze lepszy był jego klubowy kolega, Grzegorz Kokowicz. Doświadczony podkoszowy zdobył 22 punkty. W pokonanej ekipie wyróżnił się Rafał Wiśniewski, autor 13 „oczek”.

Wyniki: Dom Plus Kwadrat – Team Erkado 56:46 * Quattro Tech. – Adley Hydroizolacje 58:53 * 4te Piętro – Lipa Team 88:38 * WinPlay – Lancet 50:58 * Symbit – Flying Foxes 100:39 * The Reds Iglo-Klima – Bru 82:57.

The Reds 4 8 318:228 Lancet 4 7 249:187 4te Piętro 4 7 254:194 Erkado 4 7 230:181 Dom Plus 4 7 226:215 Symbit 3 6 250:153 Quattro Tech. 4 6 203:201 Lipa Team 4 6 193:242 Foxes 4 5 191:258

10.WinPlay 4 4 217:285

11.BRU 3 3 153:203

12.Adley 3 3 126:181

13.Prospectiv 3 3 108:190