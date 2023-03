Rozgrywki Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. W sobotę wielki finał

Obie ekipy spotkają się w sobotę w bezpośredniej konfrontacji. Symbit jest faworytem, bo z pierwszego spotkania ma aż 15 punktów zaliczki.

Tak emocjonujący finał ekipa Sławomira Łątki zapewniła sobie dzięki pokonaniu w miniony weekend The Reds Iglo-Klima 81:74. To było emocjonujące spotkanie, w którym jednak Symbit niemal przez cały mecz był na prowadzeniu. Wyjątkiem był jedynie początek drugiej kwarty, kiedy dobre akcje Piotra Padysza i Marka Lejki pozwoliły Czerwonym wyjść na prowadzenie 27:22. Seria skutecznych „trójek” Krzysztofa Adamczyka oraz znakomita gra Piotra Ziółkowskiego sprawiły, że Symbit błyskawicznie odzyskał inicjatywę i spokojnie dowiózł zwycięstwo do końcowej syreny.

Pewny triumf odniosło również Quattro Tech. Wprawdzie wynik 60:54 na to nie wskazuje, to trzeba zaznaczyć, że wicelider tabeli miał w tym spotkaniu już 19 pkt przewagi. W ostatniej kwarcie jednak się rozluźnił, co pozwoliło WinPlay zmniejszyć rozmiary swojej porażki.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: Quattro Tech. – WinPlay 60:54 * The Reds Iglo-Klima – Symbit 74:81 * Dom Plus – 4te Piętro 59:72.