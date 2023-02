SMS PZKosz Łomianki – Bogdanka AZS UMCS II Lublin 54:62. Ważny triumf

Dla lubelskiej ekipy był to bardzo ważny triumf, bo obie ekipy są zaangażowane w walkę o utrzymanie się w I lidze. Przyjezdne wystąpiły w Łomiankach wzmocnione zawodniczkami z Energa Basket Ligi. I to właśnie postawa Aleksandry Kuczyńskiej i Olgi Trzeciak była bardzo istotna w odniesieniu zwycięstwa. Lublinianki były go już praktycznie pewne przed trzecią kwartą, kiedy prowadziły różnicą 17 pkt. W końcówce niektóre lublinianki dostały już okazję do odpoczynku, co gospodynie wykorzystały do zmniejszenia rozmiarów porażki. Ostatecznie akademiczki wygrały 62:54.

Bohaterką spotkania była Kuczyńska. Młoda rozgrywająca zdobyła 15 pkt, ale miała również 8 przechwytów. Trzeciak z kolei dołożyła 13 „oczek”. U rywalek świetnie zagrała Justyna Adamczuk, która do 9 pkt dołożyła aż 12 zbiórek.

SMS PZKosz Łomianki – Bogdanka AZS UMCS II Lublin 54:62 (12:17, 16:23, 10:15, 16:7)

Łomianki: Adamczuk 9, Kusiak 9, Kuper 7 (1x3), Ułan 4, Walczak 1 oraz Lubecka 8, Niewiadomska 8 (2x3), Burliga 5 (1x3), Węcłaś 3 (1x3), Groth 0.

Bogdanka: Kuczyńska 15 (2x3), Trzeciak 13 (1x3), Nassisi 9 (1x3), Goszczyńska 6, Zając 3 oraz Kuniewicz 9, Pastwa 3 (1x3), Mazurek 2, Zajączkowska 2, Jakubczak 0, Kosicka 0.

Sędziowali: Włodarczyk i Jankowski. Widzów: 30.

Pozostałe wyniki: ŁKS KK Łódź – MKK Basket 25 Bydgoszcz 65:63 * UKS PWiK Huragan Wołomin – AZS Uniwersytet Gdański 59:49 * Mon-Pol Płock – MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski 53:64 * AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk – KKS Agapit Olsztyn 72:74 * GTK Gdynia – Grot F&F Automatyka Pabianice 64:72.

Sokołów 18 34 13611065 Pabianice 19 34 1368:1135 Politechnika 18 30 1334:1206 Agapit 19 30 1445:1379 Gdynia 18 29 1292:1100 Płock 18 29 1207:1199 AZS UW 18 27 1150:1125 AZS UG 18 27 1160:1200 Huragan 18 24 1184:1305 ŁKS 18 24 996:1166 SMS 18 23 1035:1189 Bogdanka 18 23 974:1179 Basket 19 23 1093:1360

22 lutego: Basket – Sokołów * Agapit – SMS * AZS UG – AZS UW * Politechnika – Huragan. Mecze Bogdanka – ŁKS i Płock – Gdynia zostały przełożone na 15 marca.