LNBA. Ważna wygrana Matematyki [ZDJĘCIA]

Te dwie ekipy to prawdziwe legendy amatorskich rozgrywek. Te drużyny z wieloletnią tradycją w tym sezonie przeżywają lekki kryzys, który mógł zakończyć się brakiem kwalifikacji do fazy play-off, w której wystąpią cztery najlepsze ekipy. Alco spod topora uciekło już znacznie wcześniej, Matematyka wykonała w niedzielę ku temu duży krok. Mecz był bardzo wyrównany, chociaż przez większość czasu na minimalnym prowadzeniu byli Matematycy. Jednak przed ostatnią kwartą mieli oni punkt do odrobienia. Ostatnia odsłona była bardzo nerwowa, zwłaszcza, że 72 sek. przed jej końcem na tablicy wyników widniał remis. Ostatecznie zwycięstwo Matematyce zapewnił niezawodny Artur Josik, który trafił za 3 pkt ustalając rezultat na 57:54. Młodszy z braci Josik to jedna z ikon amatorskiego basketu w Lublinie. W niedzielę zaliczył kolejny kapitalny występ i zakończył rywalizację z 19 pkt na koncie. Dzielnie wspierał go filigranowy rozgrywający Przemysław Kusiak, który dołożył 9 „oczek” i 8 asyst. U pokonanych wyróżnił się natomiast Łukasz Łukawski. Kapitan Migel Brothers zdobył 14 pkt i zebrał 9 piłek.

Ważne zwycięstwo zanotował również Symbit, który pokonał Rodmos 63:54. Wygrał także Folpak GDL Ballers. Beniaminek rozgrywek niespodziewanie okazał się lepszy od Alpaca Alfachem Team.

Konferencja A: 12 Małp – Migel Brothers 57:78 * Matematyka – Alco 57:54 * KSC Rodmos – Symbit 54:63 * Folpak GDL Ballers – Alpaca Alfachem Team 55:48.

Symbit 10 19 667:463 Migel 10 17 626:523 Alco 10 17 609:527 Matematyka 9 14 513:498 Rodmos 10 14 554:546 Alpaca 10 13 497:630 Folpak 9 12 478:549 12 Małp 10 11 449:657

Konferencja B: Piąty Faul – Devils 49:54 * Tłoki – Cansped 74:24 * Patobasket – The Reds Iglo-Klima 81:59 * HoopLife U19 – Bad Boyz 0:20 (v.o.). Mecz AT Vision – Basketball Fever nie odbył się.

Tłoki 9 17 510:322 Patobasket 9 17 604:367 Devils 9 15 421:457 Fever 8 14 399:374 Piąty Faul 9 13 475:458 Kanina 9 13 427:434 The Reds 9 13 457:520 HoopLife 9 11 347:426 Cansped 10 11 403:579 Bad Boyz 8 10 351:366 AT Vision 7 9 294:385

Konferencja C – play-off (mecz i rewanż): Comao Sportowe Puławy – 51ers 100:24 * Richmond – Cukropol Pszczółka II 0:20 (v.o.) * Mavericks Team – The Shooters 58:45 * Dom Plus – Da GG 54:41.