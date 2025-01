Pekao S.A. Puchar Polski koszykarek nie dla Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

Nie tak miał wyglądać w wykonaniu Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin finał zmagań o Pekao S.A. Puchar Polski. Podopieczne Karola Kowalewskiego zostały rozbite przez PolskąStrefęInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski. Oczywiście, końcowy wynik, 86:81, nie wskazuje na kompletną dominację zespołu z zachodu Polski, to jednak przebieg meczu pokazuje, że zwycięstwo drużyny z województwa lubuskiego było bardzo pewne.

Pierwsza kwarta była w miarę wyrównana i zakończyła się nikłym zwycięstwem gorzowianek. Kluczowa dla losów spotkania była druga część spotkania. 16 kolejnych punktów zdobytych przez zespół Dariusza Maciejewskiego praktycznie rozstrzygnęło losy spotkania. W 17 minucie lublinianki przegrywały już różnicą 23 punktów

Po przerwie nie było lepiej, bo różnica pomiędzy obiema ekipami urosła nawet do rekordowych 26 punktów. Z upływem kolejnych minut gorzowianki zaczynały tracić siły. W sumie to nic dziwnego, bo od czwartku rozegrały trzy trudne spotkania. Lublinianki pucharowe zmagania zaczęły rundę później, więc w nogach miały znacznie mniej minut. Sił miały może więcej, ale sportowych argumentów już znacznie mniej. Za dużo w ich składzie było luk – słabo grały chociażby Aleksandra Stanacev czy Dominika Ullmann. Dobrze wyłączona z poczynań ofensywnych była także Laura Miskiniene. Mimo więc, że na koniec meczu różnica pomiędzy obiema drużynami wyniosła tylko sześć puntków, to w wypadku Polskiego Cukru nie można mówić o jakimkolwiek pechu. Tego dnia gorzowianki były po prostu wyraźnie lepsze.

Liderką Polskiego Cukru w finałowym spotkaniu była Stella Johnson, która zdobyła aż 31 pkt. Liderką polskiej rotacji była natomiast Magdalena Syzmkiewicz, autorka 16 „oczek”. Klasą dla siebie była jednak Diamon Miller. Liderka gorzowianek zdobyła aż 21 pkt.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski 81:86 (21:24, 13:30, 22:17: 25:15)

Lublin: Johnson 31 (5x3), Szymkiewicz 16 (1x3), Miskiniene 10, Trzeciak 5 (1x3), Stanacev 0 oraz Muldrow 13 (2x3), Kulińska 6, Ullmann 0, Adamczuk 0.

Gorzów Wlkp: Miller 21, Walker 19, Tsineke 17 (2x3), Kośla 3 (1x3), Śmiałek 0 oraz Gertchen 15 (2x3), Mikulasikova 8, Kobylińska 3 (1x3), Kuczyńska 0.

Sędziowali: Kamińska, Kuzia i Gajdosz. Widzów: 500.