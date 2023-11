Polski Cukier AZS UMCS Lublin wraca dziś na ligowe parkiety

Nieco ponad dwa tygodnie trwała przerwa koszykarek Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin od Orlen Basket Ligi. Była ona spowodowana tym, że reprezentacja Polski grała mecze eliminacji mistrzostw Europy. Biało-Czerwone najpierw pokonały na wyjeździe Belgię, ale później przegrały po dogrywce w Katowicach z Litwą. W tych spotkaniach miała wziąć udział Magdalena Ziętara, ale z powodu kontuzji ostatecznie nie była w stanie wystąpić w narodowych barwach.

Przerwę w rozgrywkach klubowi działacze postanowili wykorzystać na przeprowadzenie zmian personalnych. Przede wszystkim pożegnano Channon Fluker, z którą rozwiązano umowę za porozumieniem stron. W jej miejsce pozyskano Kylee Shook. Amerykanka mierzy 193 cm, a pierwsze kroki w koszykówce stawiała w Louisville Cardinals. W 2020 r. została wybrana z numer 13 w drafcie WNBA przez New York Liberty. W WNBA łącznie rozegrała 50 spotkań. – Bardzo się cieszymy, że Kylee dołącza do naszego zespołu. Tak naprawdę zainteresowaliśmy się nią już w zeszłym roku, gdy graliśmy sparingi z Olympiacosem. Jest to wysoki i mobilny gracz, czyli taki, jakiego potrzebowaliśmy do naszego młodego zespołu. Potrafi dobrze biegać oraz zrolować się pod kosz, co jest dla nas bardzo ważne. Jest również groźna w rzucie z półdystansu. Ma za sobą grę czy to w WNBA, czy Eurolidze, więc liczymy na jej doświadczenie. Daje nam wiele innych opcji, których z Channon nie mogliśmy wykorzystać – wyjaśnił Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Debiut Shook nastąpi prawdopodobnie już w dzisiejszej rywalizacji z Energą Krajową Grupę Spożywczą Toruń. Przeciwniczki to obecnie jedna ze słabszych drużyn OBL – na razie na koncie ma tylko jedno zwycięstwo. Ton toruniankom nadają La Mama Kapinga Maweja oraz Keishana Washington. Pierwsza to 25-letnia środkowa z Demokratycznej Republiki Konga. Na razie w OBL średnio zdobywa ponad 12 pkt na mecz i zbiera blisko 9 piłek. Washington z kolei jest 23-letnią rozgrywającą pochodząca z Kanady. Przeciętnie zdobywa aż 18 pkt na mecz i ma 5 asyst.

Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią relację z niego przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.