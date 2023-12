Rewanż wicemistrza, czyli Polski Cukier AZS UMCS przegrał w Polkowicach

„Szklanka” na drogach, 12 pożarów i trzy fałszywe alarmy

To nie była spokojna sobota w regionie. Pogoda dała się mocno we znaki kierowcom. Doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. Na szczęście nikt nie zginął. Straż pożarna odnotowała 12 pożarów, a także trzy fałszywe alarmy.