Wszystko było pod kontrolą, czyli Polski Cukier AZS UMCS wygrał w Bydgoszczy

Zimowe okienko transferowe w Lewarcie Lubartów. Żelek już jest, będzie jeszcze Kompan?

Jeżeli w Lubartowie wypalą wszystkie plany transferowe, to Lewart będzie mógł się pochwalić naprawdę bardzo mocną linią ataku. W końcu Grzegorz Białek na jesieni miał do dyspozycji Pawła Myśliwieckiego. Wiadomo, że do drużyny wraca Krystian Żelisko, a trwają rozmowy z wychowankiem klubu Mateuszem Kompanickim.