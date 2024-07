Kolejny transfer, Polski Cukier Start Lublin podpisał umowę z doświadczonym środkowym

Drame urodził się w Gwinei, ale ma również amerykański paszport. Może grać zarówno na „czwórce”, jak i „piątce”. W połowie grudnia będzie obchodził 33 urodziny.

W swoim CV ma sporo klubów, a także polskie ekipy: Zastal Zielona Góra i MKS Dąbrowa Górnicza. Znacznie lepiej spisywał się w tej drugiej drużynie. W sezonie 22/23 rozegrał 16 meczów i mógł się pochwalić statystykami na poziomie: 11,7 punktu, 7,1 zbiórki oraz 1,1 bloku na spotkanie.

Doświadczony podkoszowy występował również w: Hiszpanii, Turcji, Izraelu, we Francji czy na Łotwie. Ostatni sezon spędził za to w litewskim zespole Jonavos CBet, w którym notował średnio: 8,5 punktu oraz 4,3 zbiórki. Na parkiecie przebywał jednak niecałe 15 minut. Co ciekawe, trafił nawet 9 z 17 rzutów za trzy i przygodę na Litwie zakończył ze skutecznością rzutów z dystansu na poziomie 52 procent.

Najlepsze liczby w karierze nowy zawodnik Startu „wykręcał” wiele lat temu w Turcji. W rozgrywkach 2016/2017 w koszulce Samsunsporu mógł się pochwalić średnimi: 14,8 pkt i 11,5 zbiórki na mecz.

– Ten transfer zamyka naszą rotację podkoszową. Pozyskaliśmy zawodnika o dużych umiejętnościach, który jest ograny w naprawdę dobrych ligach. Liczymy na jego udane występy – mówi trener Wojciech Kamiński.