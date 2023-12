Polski Cukier Start Lublin chce się przełamać w Słupsku

Dobry początek sezonu mocno rozbudził oczekiwania kibiców. Przypomnijmy, że koszykarze Startu przez wiele tygodni plasowali się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Teraz jednak są na piątym miejscu, a jest to efekt przede wszystkim dwóch ostatnich porażek. Zarówno przegrana z Eneą Stelmet Zastal Zielona Góra, jak i Dzikami Warszawa to spore zaskoczenie, bo przeciwnicy byli znacznie niżej notowani.

– Nie byliśmy odpowiednio skoncentrowani i przygotowani mentalnie do rywalizowania na tym poziomie, który zaproponowały Dziki – mówił na konferencji prasowej po meczu w stolicy Artur Gronek, opiekun Startu.

– Gramy od czterech tygodni co cztery dni i musimy być świadomi, że nie da się wdrożyć procesu treningowego tak wymagającego, jak to, co dzieje się w trakcie meczu. Zawodnicy muszą zrozumieć, że moment rozpoczęcia spotkania, to czas, kiedy trzeba wygrywać i rzucać się po każdą piłkę – dodaje szkoleniowiec lublinian.

Jeżeli jednak szukać okazji do przełamania się, to wydaje się, że lepszej niż w sobotę nie uda się już znaleźć. Rywalem Startu będzie bowiem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Do zakończenia pierwszej rundy rozgrywek pozostały bowiem tylko 4 spotkania, a słupszczanie wydają się być najsłabszym z rywali, z którymi Start jeszcze zmierzy się w tym roku.

Najsłabszy, nie oznacza jednak słaby. Czarni zanotowali słaby początek sezonu, ale ostatnio złapali właściwy rytm. Przekonały się o tym chociażby ekipy Śląska Wrocław, Kinga Szczecin czy MKS Dąbrowa Górnicza, które w ostatnim czasie uległy podopiecznym Mantasa Cesnauskisa. Liderami zespołu są Michał Michalak i Benas Griciunas. Ten pierwszy to reprezentant Polski. Z kolei Litwin jeszcze w poprzednim sezonie przywdziewał trykot Startu. W „czerwono-czarnych” barwach zresztą spisywał się bardzo dobrze średnio zdobywając blisko 11 pkt na mecz.

Sobotnie spotkanie w Słupsku rozpocznie się o godz. 15.30. Transmisję z niego przeprowadzi platforma Emocje.tv.