Polski Cukier Start Lublin już trenuje. Drużyna prawie w komplecie

Od lewej - Michal Turewicz, Wiktor Kepka, Michal Krasuski, Ousmane Drame, Emmanuel Lecomte oraz Tyran De Lattibeaudiere (fot. Start Lublin)

Zgodnie z planem Polski Cukier Start w poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Trener Wojciech Kamiński miał do dyspozycji prawie wszystkim zawodników. Prawie, bo zabrakło jeszcze jedynie CJ Williamsa, który ma jednak dołączyć do zespołu na dniach.

