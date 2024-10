Polski Cukier Start Lublin w piątek zagra u siebie z Legią Warszawa. Zwycięstwo zamienić w passę

Za lubelskim zespołem bardzo dobry czas. Inauguracja Orlen Basket Ligi w wykonaniu czerwono-czarnych wypadła bardzo obiecująco i, co najważniejsze, zakończyła się zwycięstwem.

W pokonanym polu pozostała Arriva Polski Cukier. I chociaż według przedsezonowych przewidywań torunianie to jeden ze słabszych zespołów, to styl wiktorii musi cieszyć. Sami zawodnicy również zostali docenieni, bo Ousmane Drame został nominowany do najlepszej piątki inauguracyjnego tygodnia OBL. Lubelski center zakończył spotkanie z 14 punktami, 14 zbiórkami, 6 asystami i blokiem, a to oznaczało eval 27.

– To ważne zwycięstwo i bardzo się z niego cieszymy. Myślę, że kluczowe było dobre dzielenie się piłką – przyznał Wojciech Kamiński.

Po tym spotkaniu sporo mówiło się o dobrej atmosferze w lubelskim obozie. – Czuć team spirit. Mamy jeszcze kilka niedopracowanych zagrań. Kluczowa jest jednak komunikacja, a ta wygląda dobrze. Jeżeli kolega podpowie coś drugiemu, to zawsze daje efekt. Cieszy fakt, że gramy drużynowo. Oczywiście, nie utrzymaliśmy dwucyfrowej przewagi i pozwoliliśmy rywalowi wrócić do gry. Utrzymaliśmy jednak właściwy poziom koncentracji i wygraliśmy – powiedział Filip Put, kapitan Polskiego Cukru Start Lublin.

Tak dobrych humorów nie mają koszykarze Legii Warszawa. Oni początek sezonu zawalili. Najpierw nie zdołali zdobyć Pekao S.A. Superpucharu Polski, gdzie już na poziomie półfinału przegrali ze Śląskiem Wrocław. W pierwszej kolejce OBL natomiast okazali się gorsi od MKS Dąbrowa Górnicza. Pozytywów należy upatrywać w postawie Kamerona McGusty. Ten były gracz francuskiego Limoges zdobył w pierwszej kolejce 27 kt.

Piątkowy mecz rozpocznie się o godz. 19.30 w hali Globus. Relację z niego można śledzić na antenie płatnej platformy internetowej emocje.tv. – Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony w tym spotkaniu – mówi Put.

– Zwycięstwo w Toruniu było ważne z psychologicznego punktu widzenia. Zawsze jest dobrze wejść w ten sposób w sezon. Teraz chcemy, aby był to początek dłuższej passy – dodaje Jakub Karolak, obrońca Startu.

