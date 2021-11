Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Pasjonujący mecz Piątego Faulu z Lancetem był ozdobą tej kolejki

Nikodem Koszałka i jego koledzy sukcesywnie gromadzą kolejne punkty na swoim koncie i pokonują większość przeciwników. W sobotę mieli jednak olbrzymie problemy w starciu z Lancetem. Ci drudzy wkraczali na parkiet zmotywowani niedawną wygraną w Memoriale Leszka Marii Roupperta. W pierwszej połowie zdecydowanie więcej energii miał Piąty Faul, który na przerwę schodził prowadząc 30:19. Trzecia kwarta była jednak triumfem doświadczenia, dzięki czemu Lancet znacznie zmniejszył straty. Końcówka meczu była bardzo nerwowa, ale więcej zimnej krwi zachowali gracze Piątego Faulu, którzy wygrali 57:55. Rzut na zwycięstwo po stronie popularnych Medyków miał Mirosław Gomółka, ale doświadczony koszykarz spudłował. Piąty Faul do triumfu poprowadzili Marcin Bielak i Nikodem Koszałka, którzy zdobyli po 18 pkt. W pokonanej ekipie najlepiej punktowali gracze podkoszowi – Grzegorz Kokowicz i Bogumił Szady. Doświadczeni centrzy zapisali na swoich kontach po 14 „oczek”.

Swoje problemy mieli również gracze The Reds Iglo-Klima, którzy rywalizowali z WinPlay. Chociaż „Czerwoni” uchodzili za faworyta zmagań, to długo nie potrafili odskoczyć przeciwnikom. Udało im się to w trzeciej kwarcie, kiedy zbudowali sobie aż 20 pkt przewagi. WinPlay podjął jednak ostatnią próbę pogoni i zbliżył się nawet na 7 pkt. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął niezawodnym Marek Lejko i zapewnił The Red Iglo-Klima zwycięstwo 68:57. Lejko w tym spotkaniu zdobył aż 28 pkt. Świetnie spisał się także Dariusz Josik, który dołożył do dorobku „czerwonych” 16 pkt. W WinPlay najskuteczniejszy był natomiast Tomasz Kiliański, autor 15 pkt.

Wyniki: Piąty Faul – Lancet 57:55 * The Reds Iglo-Klima – WinPlay 68:57 * 4-te Piętro – Venta 60:44 * Lipa Team – Symbit 48:100 * Adley Hydroizolacje – Quattro Tech 42:59.

4-te Piętro 8 16 +216 Symbit 8 15 +250 The Reds 8 15 +132 Piąty Faul 8 15 +80 Quattro Tech. 9 13 +1 Lancet 8 11 +36 WinPlay 8 11 +55 Dom Plus 8 11 -145 Adley 9 10 -224 Venta 8 9 -82 Lipa Team 8 9 -137

27 listopada: Lancet – WinPlay (godz. 14) * Lipa Team – Venta (15) * Dom Plus – 4-te Piętro (16) * Symbit – Piąty Faul (17) * The Reds – Adley (18).