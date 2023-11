Polski Cukier Start Lublin zmierzy się na wyjeździe z Dzikami Warszawa

– Nie zagraliśmy tak jak powinniśmy. Weszliśmy w rytm przeciwnika, który nie jest tożsamy z naszym. On jest dobry, ale trzeba wtedy być bardzo skutecznym w rzutach za trzy punkty. My nie byliśmy w stanie trafiać za trzy punkty wystarczająco często. Myślę, że niepotrzebnie w ofensywie wykorzystywaliśmy rzeczy na którymi nie pracujemy na treningach. Zastal grał szybko, a my weszliśmy w różne wariacje gry 1x1. Oni dobrze biegali, a my popełniliśmy zbyt dużo błędów – powiedział Artur Gronek, opiekun Startu.

Na szczęście okazja do poprawienia sobie humorów przychodzi bardzo szybko, bo już dzisiaj lublinianie zagrają z Dzikami Warszawa. Ponownie będą zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji, zwłaszcza, że przeciwnicy są w dużym dołku. Beniaminek Orlen Basket Ligi przegrał bowiem pięć kolejnych spotkań. W składzie Dzików jest kilku zawodników z przeszłością w Starcie. Najbardziej znani to Michał Aleksandrowicz i Alan Czujkowski, którzy stanowili o sile „czerwono-czarnych”, kiedy ci występowali jeszcze na zapleczu OBL. W Starcie, chociaż już na najwyższym poziomie, grał także Grzegorz Grochowski.

Dzisiejszy mecz w Warszawie rozpocznie się o godz. 19.30. Bezpośrednią transmisję ze stolicy przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.

Wygrana Lublinianki

Znakomicie wygląda gra Lublinianki KUL Basketball, która rywalizuje w grupie B II ligi. Podopieczni Przemysława Łuszczewskiego w niedzielę pokonali na wyjeździe Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka aż 95:66. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Roger Dale Ray. Amerykanin zdobył aż 20 pkt. Świetnie spisał się także inny gracz obwodowy, Michael Gospodarek. Doświadczony rozgrywający dołożył 15 pkt.

Tak dobrze nie poszło rezerwom Startu Lublin. Podopieczni Michała Sikory w sobotę przegrali w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli z KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 76:83. Grę młodych „czerwono-czarnych” ciągnęli Marcel Skiba i Wiktor Kępka. Pierwszy to zdolny 17-letni obrońca. Kępka jest o 3 lata starszy i ma już za sobą debiut w Orlen Basket Lidze. W sobotnim meczu Skiba zdobył 16 pkt, a Kępka 14 pkt.

W tabeli grupy B II ligi Lublinianka zajmuje obecnie 4 miejsce, a Start jest 11.

Zmiany w ENBL

Wojna na Bliskim Wschodzie sprawiła, że kluby z Izraela znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Wpłynęła ona również na drużynę Polskiego Cukru Start Lublin, który w swojej grupie ENBL miał rywalizować Hapoelem Beer Sheeva. Ta drużyna jednak wycofała się z rozgrywek, a zastąpi ją duński Bakkern Bears Aarhus.

Te roszady spowodowały również zmiany w terminarzu ENBL. Pierwszym rywalem Startu będzie zatem bułgarski Spartak Pleven. To spotkanie odbędzie się w hali Globus 9 stycznia.

Artur Gronek nie był zadowolony z postawy zespołu w niedzielnym spotkaniu z Eneą Stelmet Zastal Zielona Góra

Fot. Wojciech Szubartowski