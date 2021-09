Rozgrywki Pod koszami Dziennika Wschodniego: Bezbłędny Piąty Faul

Takie chwile idealnie oddają ideę rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego.

W meczu The Reds Iglo-Klima z Dom Plus Marek Dejnek zdobył aż 42 pkt, co jest rekordem kariery tego doświadczonego obrońcy. Warto wspomnieć, że grał on na bardzo dobrej skuteczności i trafiał zarówno rzuty spod kosza, jak i z dalekiego dystansu. Ten wynik sprawił dużą radość kolegom Dejnka, bo na co dzień jest on również jednym z managerów obrońców mistrzowskiego tytułu.

W najciekawszym meczu drugiej kolejki Piąty Faul mierzył się z WinPlay. Przez pierwsze trzy kwarty mecz był bardzo wyrównany, a wynik rozstrzygnął się dopiero w ostatnich minutach. W nich kluczowe rzuty trafiał Nikodem Koszałka, który łącznie nazbierał aż 27 pkt. Na wyróżnienie zasługuje też jego kolega z drużyny Marek Bielak, który dołożył 17 pkt. U pokonanych świetnie zagrał Paweł Bryłowski, autor 17 „oczek.

Interesująco było również w pojedynku 4-tego Piętra z Quattro Tech. Trzy kwarty były bardzo wyrównane, ale w ostatniej górę wzięła klasa sportowa 4-tego Piętra prowadzonego przez Mieszka Ćwika i Marka Macieszczuka. Pierwszy to rozgrywający z przeszłością w AZS Lublin, a drugi to podkoszowy, który ostatnio specjalizuje się w koszykówce 3x3. Ćwik zdobył 25 pkt, a Macieszczuk 12 pkt.

Wyniki: The Reds Iglo-Klima – Dom Plus 118:58 * Piąty Faul – WinPlay 62:55 * Lipa Team – Adley Hydroizolacje 69:36 * Venta – Lancet 77:57 * 4-te Piętro – Quattro Tech 65:50. Pauzował: Symbit.

The Reds 2 4 179:116 4-te Piętro 2 4 134:93 Piąty Faul 2 4 125:107 Lipa Team 2 3 121:99 Quattro Tech 2 3 114:110 Venta 2 3 122:121 Dom Plus 2 3 109:152 WinPlay 2 2 98:131 Asley 2 2 70:120 Symbit 1 1 58:61 Lancet 1 1 57:77

3 października: Quattro Tech – Dom Plus (godz. 11) * WinPlay – Lipa Team (12) * Adley – 4-te Piętro (13) * Venta – The Reds (14) * Lancet – Symbit (15).