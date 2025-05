Sensacja w Krakowie. Wisła Puławy ograła Wieczystą!

Dla Wisły każdy kolejny mecz w tym sezonie jest niemal jak spotkanie o życie. Z kolei Wieczysta w obecnej kampanii miała zapewnić sobie bezpośredni awans, ale zajmuje obecnie „dopiero” trzecie miejsce. W ostatnich tygodniach zespół z Krakowa złapał zadyszkę i zdecydowano się na zmianę trenera. Zwolnionego Sławomira Peszkę tymczasowo zastąpił Rafał Jędrszczyk, a w czwartek krakowianie ogłosili, że ich szkoleniowcem został Przemysław Cecherz.

W pierwszym meczu nowy trener miał poprowadzić Wieczystą do wygranej nad Wisłą, ale musiał przełknąć gorzką pigułkę. Duma Powiśla podeszła do starcia z wyżej notowanym rywalem bardzo ambitnie. Po wyrównanym początku w 30 minucie piłka trafiła do Kacpra Szymanka, a ten trafił do siatki miejscowych i w Krakowie zapachniało sensacją.

Podrażniona Wieczysta wyszła mocno zmotywowana na drugą połowę i w 51 minucie do remisu doprowadził Paweł Łysiak. Stracony gol nie zdeprymował puławian i 10 minut później Wisła znów prowadziła. Daniel Mikołajewski sfaulował we własnym polu karnym Szymanka i sędzia nie dość, że podyktował rzut karny dla puławian, to jeszcze pokazał zawodnikowi Wieczystej drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Bartosz Wiktoruk i nie zmarnował świetnej szansy. W końcowych minutach gospodarze szukali okazji do wyrównania, ale wynik się już nie zmienił. Tym samym Wisła sprawiła ogromną niespodziankę.

W następnej kolejce podopieczni trenera Macieja Tokarczyka zagrają u siebie z Chojniczanką Chojnice. Mecz zaplanowano na 10 maja o godzinie 12.

Wieczysta Kraków – Wisła Puławy 1:2 (0:1)

Bramki: Łysiak (51) – Szymanek (30), Wiktoruk (61-karny)

Wieczysta: Mikułko – Kiedrowicz, Kasolik, Mikołajewski, Sandoval – Torres (6 Danielak), Trąbka (62 Brlek), Góralski, Vukojević (46 Łysiak), Pesek (78 Wiśniewski) – Chuma (62 Koj).

Wisła: Wróblewski – Kabaj, Waliś, Waleńcik, Stromecki, Gałązka – Wiktoruk (64 Kwaczreliszwili), Kumoch, Polowiec (84 Garcia), Szymanek (78 Dziedzic) – Juszczyk.

Żółte kartki: Kiedrowicz, Mikołajewski, Kasolik, Koj.

Czerwona kartka: Mikołajewski (59-za drugą żółtą).

Sędziował: Karol Wójcik (Siedlce).