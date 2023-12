LNBA: Lisy zostały upolowane, wyniki czwartej kolejki

W minioną sobotę dwa mecze Konferencji B wysunęły się na pierwszy plan. W pojedynku na dole tabeli Angry Dogs pokonał Cukropol Pszczółkę. Przed rozpoczęciem tej rywalizacji obie ekipy miały na swoich kontach komplet porażek.

Angry Dogs przystąpiło do meczu mocno zmobilizowane. Po wyrównanej pierwszej kwarcie, w drugiej wyraźnie zaznaczyło swoją przewagę, która zaczęła sięgać dwucyfrowych rozmiarów. Cukropol stać było jeszcze na zryw w końcówce meczu, ale wystarczył on tylko do zmniejszenia porażki. Ostatecznie Angry Dogs wygrało 50:47.

Ojcem sukcesu był Jacek Grzegorczyk, który zdominował strefę podkoszową i zebrał aż 11 piłek. Warto też podkreślić 9 pkt zdobyte przez Tomasza Zdeba. W Cukropolu wyróżnił się z kolei Krzysztof Barszczewski. Grający trener zespołu zdobył aż 13 pkt.

Pierwszą porażkę zaliczyło Flying Foxes. Jest to spora niespodzianka, bo pogromcę znalazło w postaci AT Vision. O wyniku decydowała ostatnia kwarta, w której klasą sportową wyróżnił się Paweł Mazurek. Jego rzuty pozwoliły zwyciężyć AT Vision 54:49, a sam zainteresowany zdobył łącznie 14 pkt. Warto dodać, że miał też 11 zbiórek. Olbrzymim wsparciem był dla niego także Rafał Sidor, który dołożył 11 „oczek”. U pokonanych najskuteczniejszy (18 pkt) był Kacper Kępa.

Wyniki – Konferencja B: AT Vision – Flying Foxes 54:49 * Kanina – Elektroland Mavs Team 58:47 * Orlikowe Świry – Konker 54:64 * Piąty Faul – Devils 56:49 * Akademia Wincentego Pola – Da GG 43:59 * Angry Dogs – Cukropol Pszczółka 50:47.