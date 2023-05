MP w zapasach: Zawodniczki Cementu-Gryfa Chełm zdobyły 11 medali. "To najlepsze osiągnięcie w historii"

Mistrzyniami Polski zostały: Katarzyna Krawczyk (kategoria 53 kg), Anhelina Łysak (57 kg), Alicja Nowosad (65 kg) i Daniela Tkaczuk (76 kg).

Z kolei na najniższym stopniu podium stanęły: Anna Król (50 kg), Anastazja Lebiedieva (53 kg), Monika Dadas (55 kg), Anastasiia Padoshyk (59 kg), Wiktoria Kamela (62 kg), Olha Padoshyk (62 kg) i Anna Urbanowicz (72 kg). Dorobek medalowy dla województwa lubelskiego powiększyły też zapaśniczki Sokoła Lublin: Dominika Buss (59 kg) i Oktawia Skraińska (65 kg). Na najniższym stopniu podium stanęła również zawodniczka Armat Stoczek Łukowski, Monika Białach, która startowała w kategorii 53 kg.

Cement-Gryf okazał się najlepszy w klasyfikacji drużynowej. Chełmianki uzbierały 317 punktów. Na drugim stopniu podium znalazła się Slavia Ruda Śląska z dorobkiem 196 pkt. Trzeci był Sokół Lublin (135 pkt).

Klasyfikację województw wygrało Lubelskie, które zgromadziło 557 punktów. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie (317 pkt), na trzecim Mazowieckie (188 pkt).

– Spodziewaliśmy się złotych medali Katarzyny Krawczyk i Anheliny Łysak, które nie miały łatwo w walce o mistrzostwo, ale pokazały klasę. Mile zaskoczyły nas też Alicja Nowosad i Daniela Tkaczuk, nasze juniorki, które zostały mistrzyniami Polski w rywalizacji seniorek. Z 12 zawodniczek naszego klubu tylko jedna wróciła do domu bez medalu. To najlepsze osiągnięcie w historii. Również nasz klub i województwo potwierdziły dominację w zapasach kobiet, w Polsce. Sukcesy podczas mistrzostw Polski to dobry prognostyk przed kolejnymi zawodami w tym sezonie – mówi Mieczysław Czwaliński, wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego i Cementu-Gryfa Chełm.