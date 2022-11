Mundial 2022: Walia – Anglia 0:3, USA lepsze od Iranu

Do przerwy Harry Kane i spółka nie potrafili zdobyć gola, ale dominowali i mieli swoje okazje, chociażby za sprawą Markusa Rashforda, który przegrał pojedynek z bramkarzem Walijczyków. To szybko zmieniło się jednak po zmianie stron. W przeciągu kilkudziesięciu sekund drużyna Garetha Southgate’a zadała dwa ciosy.

Najpierw w 50 minucie Rashford przymierzył do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Wydaje się jednak, że lepiej mógł się w tej sytuacji zachować Darren Ward. A po chwili Rashford powalczył o piłkę w okolicach bramki przeciwnika, przejął ją Kane i zagrał wzdłuż „piątki” do Phila Fodena. A gracz Manchesteru City zamknął akcję celnym strzałem do siatki.

W 68 minucie Rashford cieszył się z drugiej bramki. Tym razem dostał długą piłkę na prawe skrzydło, „złamał” akcję do środka i uderzył w środek bramki. Znowu nie popisał się jednak Ward, który przepuścił ten strzał do siatki. I Anglia zapewniła sobie awans w dobrym stylu. A w 1/8 finału zmierzy się z Senegalem. Zawody odbędą się w niedzielę, 4 grudnia, o godz. 20.

Jedyna bramka w drugim meczu padła w 38 minucie. Wówczas Weston McKennie zagrał na prawe skrzydło, gdzie bardzo przytomnie od razu głową wzdłuż bramki rywali zagrał Serginio Dest. Christian Pulisić uciekł obrońcom i z bliska wpakował piłkę do siatki. A to oznacza, że na mundiali dalej grają Amerykanie, którzy w sobotę, 3 grudnia zmierzą się z najlepszym zespołem grupy A, czyli Holandią (godz. 16).

Walia – Anglia 0:3 (0:0)

Bramki: Rashford (50, 68), Foden (51).

Walia: Ward – Williams (36 Roberts), Mepham, Rodon, Davies (59 Morrell), Allen (81 Colwill), Ampadu, Bale (46 Johnson), Ramsey, James (77 Wilson), Moore.

Anglia: Pickford – Walker (57 Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (65 Trippier), Rice (57 Phillips), Henderson, Bellingham, Foden, Kane (57 Wilson), Rashford (75 Grealish).

Iran – USA 0:1 (0:1)

Bramka: Pulisic (38)

Iran: Beiranvand – Mohammadi (46 Karimi), Pouraliganji, Hosseini, Rezaeian, Haji Safi (71 Jalali), Ezatolahi, Taremi, Gholizadeh (77 Ansarifard), Noorollahi (71 Torabi), Azmoun (46 Ghoddos).

USA: Turner – Dest (82 Moore), Robinson, Ream, Carter-Vickers, Adams, Musah, McKennie (65 Perry-Acosta), Pulisic (46 Aronson), Weah (82 Zimmermann), Sargent (77 Wright).