Otylia Jędrzejczak w Lublinie zachęcała do aktywności fizycznej w ramach akcji Mistrzynie w Szkołach [zdjęcia]

Na zajęciach pojawiło się prawie 500 dziewcząt z 20 lubelskich szkół podstawowych i średnich.

Oprócz Jędrzejczak, najbardziej utytułowanej zawodniczki w historii polskiego pływania, w akcję włączyły się również: Natalia Kaczmarek (mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w sztafetach, a także srebrna medalistka mistrzostw świata w biegu na 400 metrów), Pia Skrzyszowska (złota medalistka Igrzysk Europejskich oraz mistrzostw Europy), a także Natalia Kałucka, która jest jedną z czołowych w Polsce zawodniczek we wspinaczce sportowej (w 2022 roku wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata, a w 2020 wygrała mistrzostwa świata).

– Z łezką w oku kończę kolejny sezon „Mistrzyń w Szkołach”, bo to jest jeden z moich ulubionych projektów – przekonuje Otylia Jędrzejczak.

– Bardzo się cieszę, że zamykaliśmy ten projekt w Lublinie we współpracy z miastem Lublin, ale przede wszystkim dzięki zaufaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prawie trzy tysiące uczennic, które wzięły udział w naszych zajęciach w 2023 roku. Najważniejsze, co wynoszę z tych zajęć to uśmiechy dziewczyn i ich zaangażowanie w rozmowy. I słowo dziękuję, które otrzymujemy za każdym razem – dodała Jędrzejczak.

Lublin był ostatnim przystankiem tegorocznej trasy akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Wcześniej znane zawodniczki pojawiły się w: Zgierzu, Żninie, Markach, Warszawie i Grudziądzu.

– Już na przyszły rok mamy kolejkę miast, w których możemy realizować „Mistrzynie w Szkołach”. Oczywiście, wszystko będzie zależało od dofinansowania, które otrzymamy, ale wierzę, że w tych miastach się spotkamy i odwiedzimy przynajmniej sześć miast, tak jak w tym roku. Chcemy trafić też do trochę mniejszych miejscowości, żeby dziewczyny mogły poczuć atmosferę i wiarę w swoje możliwości. Zależy nam na tym, by czuły, że być kobietą to znaczy być kimś wyjątkowym – powiedziała Otylia Jędrzejczak.