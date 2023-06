Pięć medali naszych zawodniczek na MP w podnoszeniu ciężarów. Weronika Zielińska-Stubińska pokazała klasę

Najlepszą zawodniczką została Weronika Zielińska-Stubińska z AZS AWF Biała Podlaska, która osiągnęła najlepszy wynik punktacji Sinclair’a - 273,22 pkt.

Nasza reprezentantka została mistrzynią Polski w kategorii do 81 kg z wynikiem 236 kg w dwuboju. Na taki rezultat złożyło się 106 kg w rwaniu i 130 kg w dwuboju. Wszystkie osiągnięcia są nowymi rekordami Polski. Mistrzyni rozpoczęła rwanie od 100 kg, następnie 104 i na koniec 106 kg. Podrzut zaczął się od 125 kg, z którym uporała się bez problemów. W drugim podejściu sztanga ważyła 130 kg, w trzecim 134 kg. Z ostatnim ciężarem zawodniczka AZS AWF Biała Podlaska niestety nie dała rady. Mimo to 130 kg i tak jest już nowym rekordem kraju. Poprzedni także należał do Zielińskiej-Stubińskiej i wynosił 128 kg.

Również na najwyższym stopniu podium stanęła Agnieszka Zimroz ze Znicza Biłgoraj. Sztangistka, startująca w wadze do 87 kg, wyrwała 89 kg i podrzuciła 105 kg. Dało jej to w dwuboju 194 kg. Biłgorajanka zaliczyła pięć podejść. W rwaniu uporała się z ciężarem 80, 85 i 89 kg, w podrzucie 100 i 105 kg. Nie dała rady w trzeciej próbie ze sztangą ważącą 110 kg.

Wicemistrzynią Polski została sztangistka Agrosu Zamość Emilia Rechul w kategorii 64 kg. Nasza reprezentantka wyrwała w pierwszej próbie 79 kg i podrzuciła w 96 w drugiej. Taki wynik dał 175 kg w dwuboju i 228,41 pkt według punktacji Sinclair’a. Jej klubowa koleżanka Klaudia Luterek, startująca w wadze do 55 kg, wywalczyła brązowy medal. Zamościanka wyrwała 79 kg w drugim podejściu i podrzuciła 86 kg w trzecim. Takie wyniki złożyły się na 165 kg w dwuboju i 238,01 w punktacji Sinclair’a.

Również na najniższym stopniu podium stanęła Wiktoria Gierczuk (kategoria 71 kg) z AZS AWF Biała Podlaska. Bialczanka miała udane podejścia do 82 kg w drugiej próbie rwania i 100 kg w drugiej próbie podrzutu. W dwuboju dało to 182 kg i 225,42 pkt.