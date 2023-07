Bug Hanna czy Grom Kąkolewnica? Wiemy który z tych zespołów zagra w Hummel IV Lidze

Z 15 radnych dziewięciu zagłosowało za wsparciem klubu. Ta kwota to 130 tysięcy złotych do końca bieżącego roku. Tym samym Grom otrzymał zielne światło od głównego sponsora czyli Gminy Kąkolewnica na występy w wyższej lidze. Wiosną podopieczni trenera Edmunda Koperwasa zajęli drugie miejsce na koniec sezonu w keeza bialskiej klasie okręgowej. Mistrz Lutnia Piszczac nie zdecydował się na podjęcie wyzwania i nie zgłosił do rozgrywek w IV lidze. Prawo takie przysługiwało wicemistrzowi - Gromowi. Władze klubu czekały na decyzję radnych. Do wtorku powinno wyjaśnić się jakim składem będzie dysponować drużyna.

Wejście drużyny z Kąkolewnicy do IV ligi ma konsekwencje dla innych zespołów. Przesądzony został bowiem spadek z IV ligi Bugu Hanna, który po roku gry na wyższym poziomie ponownie melduje się w keeza chełmskiej klasie okręgowej. Dobre wieści płyną za to dla Młodzieżówki Radzyń Podlaski, która tym samym utrzymała się w bialskiej „okręgówce”. W takiej sytuacji z keeza bialskiej klasy okręgowej zdegradowane do bialskiej klasy A zostały LZS Dobryń i Absolwent Domaszewnica. Drużyny zajęły odpowiednio 16. i 15. lokatę czyli ostatnią i przedostatnią. Z IV ligi do bialskiej „okręgówki” spadły jedynie Orlęta Łuków.

Warto też przypomnieć, że rok temu to Grom wygrał rozgrywki keeza bialskiej klasy okręgowej. Wówczas radni nie zdecydowali się na wsparcie zespołu na grę w wyższej lidze. Tym samym drużyna kolejny sezon spędziła w „okręgówce”.