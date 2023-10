Lider utrzymał prowadzenie. Grała bialska klasa okręgowa

Krople do uszu LIX – jak działają?

Ból uszu jest uciążliwą przypadłością, która zakłóca normalne funkcjonowanie. Dolegliwość ta może być odczuwalna zarówno przez dzieci, jak i przez osoby dorosłe. Na szczęście, istnieją sposoby, aby zniwelować ból. Służą do tego między innymi krople do uszu LIX. Jak działają? Co to za preparat?