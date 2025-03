Udanie wypadła inauguracja ligowej wiosny w zespole z Milanowa. Miejscowy LKS, pod okiem nowego szkoleniowca Piotra Zmorzyńskiego, pewnie pokonał Grom Kąkolewnica 6:0.

Nowy opiekun LKS pochodzi z Milanowa, ale gry w piłkę nożną uczył się już w Orlętach Radzyń Podlaski. W sportowym życiorysie ma występy w III lidze w zespole z Radzynia, a także w Arce Gdynia, KKS Kalisz, Hutniku Kraków, Wiśle Puławy, Stali Stalowa Wola. Obecnie gra w Chełmiance Chełm.

W piątek wystąpił w meczu III ligi, w którym ekipa z Chełma zremisowała na wyjeździe z Podlasiem Biała Podlaska (1:1). Poprzedni szkoleniowiec LKS Daniel Syta zrezygnował po rundzie jesiennej z powodów osobistych.

Dla gości mecz z LKS był bardzo ważny. Grom wiosną będzie musiał walczyć o utrzymanie. Po pierwszej rundzie znajdował się na 12. pozycji.

W drużynie z Kąkolewnicy również nastąpiła zmiana na trenerskiej ławce. Miejsce Roberta Różańskiego, który został szkoleniowcem Absolwenta Domaszewnica, został Rafał Kwaśniewski.

Nowy opiekun Gromu przez ostatnie ponad trzy lata prowadził drugą drużynę występującego w IV lidze Huraganu Międzyrzec Podlaski. Od stycznia jest asystentem pierwszego trenera Huraganu, Marcina Popławskiego.

Miejscowi prowadzili po pierwszej połowie 2:0.

- Mogliśmy wygrywać jeszcze wyżej. Mieliśmy trzy tzw. setki, których nie wykorzystali Włodzimierz Krawczenko, Emil Mazurek i Wiktor Niziołek - wylicza kierownik LKS Milanów, Marek Burzec.

Po zmianie stron miejscowi dorzucili cztery kolejne trafienia wygrywając 6:0.

- Goście byli od nas słabsi, ale nasze zwycięstwo jest zbyt wysokie. Widać, że rywal niedawno zaczął trenować w obecnym składzie - mówi Burzec.

- Mamy kilku nowych zawodników, którzy powinni być wzmocnieniem. To boczny obrońca Włodzimierz Krawczenko, nasz wychowanek Jakub Kamiński, który nie ma jeszcze 16 lat, a ostatnio grał w Lewarcie Lubartów - dodaje Burzec.

- Z Tytana Wisznice przyszedł do nas Tomasz Tebański, a z Victorii Parczew pomocnik Fabian Karwacki. Mamy też Mateusza Kobojka. Awans do IV ligi na pewno nam nie grozi, ale chcemy walczyć o jak najwyższe miejsce - wyjaśnia kierownik LKS Milanów.

Trener Kwaśniewski ściągnął z Międzyrzeca Podlaskiego sześciu nowych piłkarzy. To napastnik i pomocnik Przemysław Michaluk, pomocnicy Paweł Chodziński i Jakub Szostkiewicz oraz obrońcy Kacper Paluszkiewicz, Bartłomiej Kowalczyk oraz Dawid Raczyński.

- Ta szóstka dołączyła do innej piątki, która już grała w Gromie jesienią. Myślę, że co najmniej jeszcze dwóch kolejnych piłkarzy z Huraganu uda nam się pozyskać do gry w Kąkolewnicy. Naszym celem jest utrzymanie w lidze okręgowej - mówi trener Kwaśniewski.

- Wspólne treningi rozpoczęliśmy dopiero na dwa tygodnie przed wznowieniem rozgrywek, dlatego nasza gra jeszcze nie była taka jak oczekujemy. Boli mnie ten wynik, który jest za wysoki. Muszę pochwalić moich zawodników za to, że długo utrzymywaliśmy się przy piłce - tłumaczy.

- W okresie przygotowawczym rozegraliśmy tylko dwa mecze kontrolne, to zdecydowanie za mało. Myślę, że im więcej rozegramy spotkań w lidze, tym drużyna będzie się bardziej zgrywać - dodaje opiekun Gromu .

W spotkaniu drużyn walczących o utrzymanie Absolwent Domaszewnica zremisował z Sokołem Adamów 2:2.

- Graliśmy do końca, opłaciło się. Podzieliliśmy się punktami. Patrząc na naszą grę, raczej nie powinniśmy mieć kłopotów z zapewnieniem ligowego bytu - mówi trener Absolwenta Robert Różański.

- Nie za bardzo jesteśmy zadowoleni z remisu. Mieliśmy więcej okazji od rywala. Straciliśmy drugiego gola po błędzie bramkarza - mówi Andrzej Zarzycki, szkoleniowiec Sokoła.

Wicemistrz po pierwszej rundzie Lutnia Piszczac pokonała na wyjeździe trzeci na półmetku Az-Bud Komarówka Podlaska 3:1 i wobec porażki prowadzących w tabeli Orląt Łuków zmniejszyła stratę do jednego punktu.

- Pierwsza połowa była wyrównana, mieliśmy swoje okazje, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Po zmianie stron już dyktowaliśmy warunki. Wygraliśmy zasłużenie - mówi szkoleniowiec Lutni Mateusz Kacik.

Remisem zakończyło się spotkanie drużyn z dołu tabeli. Outsider rozgrywek Kujawiak Stanin bezbramkowo zremisował z przedostatnią w tabeli Unią Krzywda.

Podział punktów nie urządza żadnej z drużyn. Nie zmienił się bowiem status obu ekip w klasyfikacji.

Sporym zaskoczeniem jest porażka mistrza jesieni Orląt Łuków z Orlętami II Radzyń Podlaski. Goście już w pierwszej połowie ustanowili wynik meczu, a dwa gole strzelił Paweł Lewczuk.

- Obie stracone bramki padły po naszych błędach. Rywal wyprowadził dwie kontry i przegrywaliśmy 0:2. Posiadaliśmy piłkę, dążyliśmy do zmiany niekorzystnego wyniku, ale niewiele z tego wynikało. Nie potrafiliśmy stworzyć klarownych okazji bramkowych - tłumaczy Rafał Jaworski, kapitan Orląt Łuków.

- Przeciwnik był dobrze zorganizowany w obronie, mądrze rozbijał nasze ataki, utrzymywał się przy piłce. Gratulacje do zespołu z Radzynia Podlaskiego. Do końca sezonu zostało jeszcze 14 kolejek. Zrobimy wszystko aby utrzymać pierwsze miejsce w tabeli i cieszyć się z awansu do IV ligi - podsumowuje.

LKS Milanów - Grom Kąkolewnica 6:0 (2:0)

Bramki: Krawczenko (9), Niziołek (35, 78), Mazurek (62), Romaniuk (82 z karnego), Ostapiuk (89).

Milanów: Kruczek - Gil, Kolęda, Krawczenko, Romaniuk (86 Dobosz), Niziołek, Mazurek (80 K. Kamiński), Sidor (76 Tabeński), J. Kamiński (58 Ostapiuk), Pawlina (80 Karwacki), Pawlak.

Grom: Łęczycki - Raczyński (46 Kowalczyk), Paluszkiewicz (80 Gomółka), Lesiuk, Matejek, Król (75 Szostkiewicz), Moczulski (60 Chodziński), Ozimiński (58 Dobrowolski), Mielnik (75 Michaluk), Urbański, Kanatek.

Pozostałe wyniki: Absolwent Domaszewnica - Sokół Adamów 2:2 (Maksymilian Polański 60, 90 + 4 - Dołęga 37, Mazurek 68) * LZS Sielczyk - Podlasie II Biała Podlaska 4:3 (Jakub Dorosz 11, Pastuszewski z karnego 35, Zabielski 67, Stelmaszuk 89 - Wojdat 60, Stalewski 77, 82) * Az-Bud Komarówka Podlaska - Lutnia Piszczac 1:3 (Borkowski 61 - Tuttas z karnego 55, N. Ramotowski 62, 69) * Kujawiak Stanin - Unia Krzywda 0:0 * Orlęta Łuków - Orlęta II Radzyń Podlaski 0:2 (Lewczuk 22, 35) * Victoria Parczew - Unia Żabików 2:1 (Mroczek 73, K. Waniowski 78 - Koczkodaj z karnego 66) * Orzeł Czemierniki - ŁKS Łazy 5:2 (Bożym 31, 72, Kuźma 35, Kula 46, Bożyk 51 - Rożen 36, Machniak 43).