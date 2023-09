Tuzin goli Orląt Łuków, dwa zmarnowane karne w meczu Orzeł - Młodzieżówka i komplet wyników bialskiej okręgówki

Mecz Orła z Młodzieżówką na pewno wspominać będą Paweł Pliszka z ekipy gospodarzy oraz bramkarz gości Norbert Łukaszuk. Po pierwszej połowie przyjezdni prowadzili 3:0. Po zmianie stron worek z bramkami rozwiązał się w obu zespołach. Miejscowi strzelili dwa, a przyjezdni kolejne trzy gole. Bohaterem w drużynie z Radzynia Podlaskiego był Norbert Łukaszuk. Golkiper dwukrotnie obronił rzuty karne wykonywane przez Pawła Pliszkę.

- W tej lidze nic mnie już nie zaskoczy. Do strzelania karnych wyznaczony był Marek Piotrowicz, jednak nie chciał wykonywać „11”. Drugi na liście był doświadczony Paweł Pliszka. Z trzech karnych bezpośrednio wykorzystany został jeden. Pierwszy został zamieniony na bramkę po dobitce. Po raz kolejny rozdajemy bramki niczym święty Mikołaj. Do 6 grudnia jeszcze daleko. Jeśli zdejmiemy czapki z głów, być może skończymy z rozdawnictwem - podsumowuje spotkanie szkoleniowiec Orła Czemierniki Konrad Łabęcki.

- Nie pamiętam, aby w meczu w którym grałem, przeciwko mojej drużynie zostały podyktowane aż trzy rzuty karne. Bardzo dobrze zaprezentował się nasz bramkarz. To były derby powiatu radzyńskiego, a jak wiemy, spotkania derbowe rządzą się swoimi prawami. Spotkanie było pod naszą dominacją. Byliśmy co najmniej o jeden poziom rozgrywkowy lepsi - mówi grający trener Młodzieżówki Piotr Mitura.

Orzeł Czemierniki - Młodzieżówka Radzyń Podlaski 2:6 (0:3)

Bramki: Pliszka (67, 81 z karnego) - Lecyk (20, 68), M. Łukaszuk (43, 45), Kobojek (83), K. Koczkodaj (90 + 2).

W 67 min Paweł Pliszka (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał obroniony przez bramkarza Młodzieżówki). Dobitka trafiła już do siatki. W 89 min Paweł Pliszka (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał obroniony przez bramkarza Młodzieżówki).

Orzeł: Bocian - Nowacki, Sosnowski (46 Mańko), Cholewa (60 Delążęk), Król (83 Bączek), Orzechowski, Baryła, Piotrowicz, Kula (46 Kaliński), Kołtuniewicz (60 K. Krzeczkowski), G. Krzeczkowski (60 Pliszka).

Młodzieżówka: N. Łukaszuk - Drygiel (65 Sadowski), Kobojek, Mitura, Burda (46 Wierzbicki), M. Koczkodaj (80 Pawłowski), Sidor (82 Ślusarczyk), Samociuk, M. Łukaszuk (68 Kucio), Muszyński (85 K. Koczkodaj), Lecyk.

Kujawiak Stanin wywiózł komplet punktów po wyjazdowej wygranej z LKS Milanów.

- 1:0 to najskromniejszy wynik. Już do przerwy powinniśmy prowadzić 3:0. Mieliśmy sytuacje stuprocentowe, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. W przekroju całego spotkania byliśmy lepsi - ocenia szkoleniowiec Kujawiaka Andrzej Zarzycki. - To najniższy wymiar kary. Gdyby nie nasz bramkarz Jakub Król, to przegralibyśmy 0:5 - mówi kierownik LKS Milanów Marek Burzec.

LKS Milanów - Kujawiak Stanin 0:1 (0:0)

Bramka: K. Osiński (65).

Milanów: Król - Witkowski (58 Magier), Kolęda, Romaniuk (67 Podgajny), Daszczyk, Mazurek, Antoniuk, Dąbrowski (61 Ostapiuk), Czuryło, Kowalski (76 Samorański), Pawlak.

Kujawiak: Kender - Kąkol, Skwarek, Abramek, Adamiak, Siwiec, Chromiński (80 Bednarczyk), Szewczak (85 Stępniewski), Goławski, K. Osiński (90 + 1 Zabłocki), Osiak.

Wyniki pozostałych spotkań 6. kolejki: Orlęta II Radzyń Podlaski - Victoria Parczew 3:0 (Karolczuk 41, z karnego 47, Bożym 78) * Unia Żabików - ŁKS Łazy 0:0 * Unia Krzywda - Az-Bud Komarówka Podlaska 0:1 (Praszczak-Tracz z karnego 45 + 2) * Lutnia Piszczac - Bad Boys Zastawie 5:0 (Tuttas 16, Hawryluk 20, 75, Adamski 67, Kacik 85). W 88 min Michał Świętochowski (Bad Boys) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał obronił bramkarz Lutni) * Orlęta Łuków - Tytan Wisznice 12:0 (Rybka 17, Jaworski 23, 47, 82, 90, Kłoda 26, 30, Siemieniuk 42, 52, 73, Chojniak 58, Sowisz 61) * Podlasie II Biała Podlaska - Sokół Adamów 4:0 (Kobyliński 11, 45, Majdański 43, Zalewski 85).