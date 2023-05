Unia Żabików - Grom Kąkolewnica 2:0. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Czym skleić gumę – porównanie klejów poliuretanowych, neoprenowych i silikonowych?

Klejenie gumy do materiałów takich jak metal, drewno czy tkaniny, może stanowić spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie jesteś pewien, jakiego kleju użyć. Wybór odpowiedniego kleju w przemyśle (a także warunkach domowych) do gumy jest kluczowy, by uzyskać trwałe i estetyczne połączenie. W tym artykule przeczytasz o trzech popularnych typach klejów stosowanych do klejenia gumy: klejach poliuretanowych, neoprenowych i silikonowych, poznasz ich właściwości oraz zastosowania i korzyści z ich stosowania.