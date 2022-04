Zepsuty jubileusz Gromu Kąkolewnica. Wyniki Keeza bialskiej klasy okręgowej

Jesienią na boisku w Krzywdzie był remis 2:2, ale Ar-Tig ukarany został walkowerem za grę nieuprawnionego zawodnika. W rewanżu komplet punktów ponownie powędrował do podopiecznych trenera Zbigniewa Lamka. Po pierwszej połowie Unia prowadziła 2:0. – W pierwszej części mecz był wyrównany, a my zdobyliśmy dwie bramki. Po zmianie stron już bardziej przeważaliśmy, a mimo to nie powiększyliśmy dorobku – tłumaczy szkoleniowiec Unii Zbigniew Lamek.

To, że przyjezdni nie strzelili kolejnych goli, miejscowi mogą zawdzięczać swojemu bramkarzowi Piotrowi Adamczykowi. – Piotrek to mój wychowanek. Od nas poszedł grać w Orlętach Łuków, teraz występuje w zespole z Huty. W drugiej połowie wyszedł obronną ręką po strzałach Sebastiana Bobera, Patryka Bobera, Dawida Rosłonia i Damiana Nankiewicza – wylicza szkoleniowiec ekipy z Krzywdy.

Pierwszy gol to trafienie samobójcze. Dośrodkowanie Damiana Nankiewicza przeciął na piątym metrze jeden z graczy Ar-Tig i piłka trafiła do siatki. Na 2:0 podwyższył Rosłoń, kończąc strzałem głową podanie Cezarego Bieńczyka. – Wygraliśmy zasłużenie – podsumował opiekun Unii. – Unia to bardzo dobra drużyna, zdominowała nas na boisku. Nie stworzyliśmy żadnej sytuacji bramkowej. 0:2 to najniższy wymiar kary – ocenił grający szkoleniowiec Ar-Tig Paweł Mazurek.

Ar-Tig Huta Dąbrowa – Unia Krzywda 0:2 (0:2)

Bramki: Osial (30 samobójcza), Rosłoń (40).

Ar-Tig: Adamczyk – Dawidek, Koślacz, Tratkiewicz, K. Łukasiak, Mazurek, Osial (60 C. Nowek), Grzyb, Krawczyk (60 K. Żmuda), M. Nowek, Gnyszka.

Krzywda: Lamek – S. Bober (80 Wojtaś), D. Nankiewicz (55 Kryczka), Chmiel, Białach, Cieślak, Komar, Filip, Rosłoń, P. Bober, G. Piszcz (15 Bieńczyk).

Sokół Adamów nie był faworytem w starciu z Az-Bud Komarówka Podlaska. Goście stanęli na wysokości zadania i wywieźli z trudnego terenu komplet punktów. Zwycięskiego gola pomogli im strzelić gospodarze. – Bramka zostaje zapisana na konto naszego bramkarza Marcina Dzido. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wybił piłkę za siebie, wprost w okienko. Nie mieliśmy szczęścia. W pierwszej połowie mieliśmy swoje okazje i powinniśmy prowadzić 3:0 – byłoby po meczu. Goście stworzyli dwie okazje, w tym tą, po której straciliśmy gola – ocenia kierownik Sokoła Grzegorz Golian. – Boisko było bardzo ciężkie do gry. Mecz był na remis. Wygraliśmy trochę szczęśliwie. Chwała chłopakom za walkę – mówi Witalij Mielniczuk, trener Az-Bud Komarówka Podlaska.

Sokół Adamów – Az-Bud Komarówka Podlaska 0:1 (0:0)

Bramka: M. Dzido (64 samobójcza).

Czerwona kartka: Marcin Sokołowski (Sokół) w 90 min, za drugą żółtą.

Sokół: M. Dzido – K. Nowicki, Skórka (55 Okmiński), Piotrowski (55 Osial), Wierzbicki (55 Czubek), M. Sokołowski, Jarosław Bosek, Jakub Bosek, J. Nowicki, Domański (85 Kośmider), Mateusz Baran (75 Proch).

Az-Bud: Nowachowicz – K. Klimiuk, Kania, Mitura, S. Sokołowski (46 Jędrzejewski), Borowski, Barańczuk (80 m. klimiuk), Patkowski, Borkowski, Zieniuk (46 Bogucki), Mróz (65 Bijata).

Pozostałe wyniki 18. kolejki: Grom Kąkolewnica – LKS Agrotex Milanów 1:2 (P. Zieliński 87 – Pawlak 20, 90 + 3). W 20 min Bartosz Pawlak nie wykorzystał rzutu karnego – obronił bramkarz Gromu. Dobitka tego zawodnika była już skuteczna. Czerwona kartka: Kacper Marczuk (Grom) w 49 min, za faul * Granica Terespol – Orzeł Czemierniki 0:3 (K. Dobosz 20, Król 72, Kowalski 90). W 90 + 2 min Łukasz Sobieszek (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego – obronił bramkarz Granicy * Kujawiak Stanin – Bad Boys Zastawie 2:3 (Goławski 20, Chromiński 80 – P. Nurzyński 33, Stasio z karnego 40, Grochowski 55). Czerwona kartka: Mateusz Kąkol (Kujawiak) w 89 min, za drugą żółtą * Unia Żabików – ŁKS Łazy 2:0 (Wachnik 41, Semeniuk 90 + 3). Czerwona kartka: Michał Purzycki (ŁKS) w 90 + 2 min, za drugą żółtą * Tytan Wisznice – LZS Dobryń 1:2 (Kiryczuk 28 – Marczuk 63, Demidziak 90 + 2) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski – Bizon Jeleniec 1:2 (Leszkiewicz 15 z karnego – M. Botwina 60, 65 samobójcza).