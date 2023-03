Brat-Cukrownik Siennica Nadolna - Frassati Fajsławice 0:4. Chełmska klasa okręgowa wróciła do gry

Gospodarze mierzyli się z szóstą w tabeli ekipą ze Spółdzielcy. - Warunki do gry były ciężkie. Nasze boisko w Rożdżałowie po zimie nie nadaje się jeszcze do gry. Było grząsko, mokro. Nie mogliśmy grać tak jak najlepiej lubimy czyli szybko, technicznie - mówi trener Kłosa Gminy Chełm Robert Tarnowski.

Było to spotkanie walki. Zespoły musiały się na napracować aby dojść do sytuacji strzeleckich. Nie było ich za wiele, a te które zostały wypracowane, nie zostały wykorzystane. Mecz został rozstrzygnięty pod koniec pierwszej połowy. Jedyną bramkę zdobył Paweł Mazur. - Spotkanie było bardzo nerwowe. I my, i oni, mieliśmy swoje okazje do zdobycia kolejnych bramek - mówi Tarnowski.

Najlepsze okazje, już przy 1:0, mieli gospodarze. Groźnie głową strzelał Emil Poznański. Z kolei dwukrotnie blisko szczęścia był Konrad Wyrostek. Za pierwszym razem jego uderzenie obronił bramkarz, za drugim piłkę z linii bramkowej wybił obrońca.

W drużynie gospodarzy z różnych powodów zabrakło Artura Rutkowskiego, młodzieżowca Szymona Trubacza, Jana Raka i bramkarza Konrada Wojtiuka. - Kuba Rak niedługo powinien wrócić do treningów. Niewiadomo, kiedy do zajęć powrócą pozostali zawodnicy - mówi chełmski szkoleniowiec.

W przerwie kadrę Kłosa Gmina Chełm zasiliło trzech zawodników: dwóch z Granicy Dorohusk i jeden z Unii Białopole. W pierwszej grupie są Patryk Gierczak i Grzegorz Świderski, w drugiej młodzieżowiec Łukasz Charaba. - Patryk na razie musi uporać się ze złamaną ręką, Grześka zgłosiliśmy kilka dni przed meczem ze Spółdzielcą. W spotkaniu jako zmiennik wystąpił jedynie Charaba. Na dziś na pewno nie jesteśmy mocniejsi, a może nawet słabsi. Jak już dołączą piłkarze, którzy pauzują, wtedy zobaczymy w jakiej będziemy dyspozycji. Mecz ze Spółdzielcą był trudny. Cieszymy się ze zwycięstwa i kompletu punktów - podsumowuje Tarnowski.

Goście zagrali bez Konrada Jędruszaka. – Zawodnik odszedł do Victorii Żmudź. Jeszcze w pierwszej połowie przyjezdni też mieli swoje okazje. Groźnie strzelali Aayushmaan Chaturvedi i Bartłomiej Mazurek. Po zmianie stron, w kontrze zablokowany został Andrzej Głowacki. - Mieliśmy strzały ze stałych fragmentów gry. W końcówce z rzutu wolnego w poprzeczkę trafił Damian Osoba. Gospodarze byli bardziej skuteczni. Z przebiegu gry, po meczu walki, remis byłby sprawiedliwym rozstrzygnięciem - twierdzi trener Spółdzielcy Mirosław Kosowski.

Kłos Gmina Chełm - Spółdzielca Siedliszcze 1:0 (1:0)

Bramka: Mazur (43).

Czerwona kartka: Damian Flis (Kłos Gmina Chełm) w 90 min, za drugą żółtą.

Kłos: P. Pawlak - Flis, Poznański, Wyrostek, K. Rak, Jabłoński, Kowalski, Żwirbla, Dyński (60 Charaba), Wójcicki (78 Antoniak), Mazur (90 Żurek).

Spółdzielca: Zagraba (90 Śliwiński) - Mróz, P. Jędruszak, Poliszuk, Damian Orłowski, Kiejda, Dziewulski, Olieksijuk (60 Oszwa), A. Pawlak, B. Mazurek (60 Głowacki), Chaturvedi (70 Osoba).

Cenne komplet punktów przywieźli do domu piłkarze Frassatiego Fajsławice. Podopieczni grającego trenera Rafała Robaka pokonali Brata-Cukrownika Siennica Nadolna 4:0.

Brat-Cukrownik Siennica Nadolna - Frassati Fajsławice 0:4 (0:2)

Bramki: Gieracz (2, 55), Stefaniak (18, 64).

Brat-Cukrownik: Mróz (46 Lubaś) - Malinowski, Kniażuk, Kowalczyk, Arnold Kister (8 Dubaj), Arkadiusz Kister, Aleksander Urbański, Chwaszcz (57 M. Wójcik), J. Wójcik (68 Szeniak), Suduł, Niedrowski (46 Wędzina).

Frassati: Kulesza - K. Przebirowski, P. Przebirowski, Robak (88 Madeja), Gęca, Leszcz (53 Korchut), Dunda, Matycz, S. Gieracz (69 B. Błaziak), Wojciechowski (78 R. Kostka), Stefaniak.

Pozostałe wyniki 14. kolejki: Włodawianka Włodawa - Victoria Żmudź 3:0 (Kuczyński 59, Gołąb 89, Jankowski 90 + 1) * Orzeł Srebrzyszcze - Ogniwo Wierzbica 1:5 (A. Olender 15 - Knot 5 z karnego, K. Klimowicz 49, 68, Jusiuk 87, Balcerek 90) * Znicz Siennica Różana - Unia Białopole 0:4 (Piekaruk 51 z karnego, Sarzyński 67, 83, Kasnowski 69) * Granica Dorohusk - Ruch Izbica 1:0 (Piotrowski 90 +2) * Unia Rejowiec - Hetman Żółkiewka 1:0 (T. Rossa 15).