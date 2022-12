Kłos Gmina Chełm najlepszy na półmetku chełmskiej klasy okręgowej

Dwie z trójki drużyn wiosną rywalizowały jeszcze na boiskach IV ligi. Mowa o Kłosie i Włodawiance. Przed startem rozgrywek w chełmskiej „okręgówce” każda z nich typowana była do roli faworyta. Jak się okazuje żadna nie zawiodła. Kłos, prowadzony przez trenera Roberta Tarnowskiego, rozpoczął od mocnego uderzenia. Wygrał trzy kolejne mecze: ze Spółdzielcą Siedliszcze, Frassatim Fajsławice i Bratem-Cukrownikiem Siennica Nadolna. Z kolei Włodawianka pokonała na wyjeździe Victorię Żmudź i u siebie Brata. Już w trzeciej kolejce przyszło pierwsze potknięcie – wyjazdowa porażka z Ogniwem Wierzbica (2:5). W kolejnej serii spotkań Włodawianka miała do zdania kolejny egzamin – spotkanie u siebie z Kłosem. Mecz zakończył się podziałem punktów (1:1). Drużyna z Gminy Chełm doznała jedynej porażki – na wyjeździe z Ogniwem. W dorobku mistrza jesieni są dwa remisy. Oprócz meczu z Włodawianką, podział punktów miał miejsce w wyjazdowym spotkaniu z Granicą Dorohusk. Dodamy do tego 10 wygranych i mamy w dorobku zwycięzcy pierwszej rundy 32 punkty. – Na pewno jest pewien niedosyt. Mecz z Ogniwem nam nie wyszedł, z kolei z Włodawianką więcej bramek niż jedna nie chciało paść, stąd remis. Były również i takie zwycięskie mecze, w których uśmiechnęło się do nas szczęście. Weźmy spotkanie z Orłem Srebrzyszcze, gdzie przegrywaliśmy 0:1, a zwycięskiego gola strzeliliśmy ze stałego fragmentu gry, już w doliczonym czasie – mówi szkoleniowiec Kłosa Gmina Chełm Robert Tarnowski.

Drugie w klasyfikacji Ogniwo Wierzbica zgromadziło tyle samo „oczek” co trzecia Włodawianka – po 31. Podopieczni trenera Krzysztofa Bodziaka mają w dorobku również 10 wygranych, remis i dwie porażki. Ekipa z Wierzbicy podzieliła się punktami u siebie z Hetmanem Żółkiewka (2:2). Bez zdobyczy wróciła od Unii Rejowiec i Ruchu Izbica (przegrane po 0:3). – Najbardziej szkoda właśnie tych przegranych. W Rejowcu i Izbicy były to ciężkie mecze i po nich pozostał niedosyt. W każdym spotkaniu zawsze gramy o trzy punkty. Celowaliśmy w pierwsze miejsce po rundzie jesiennej – mówi kierownik Ogniwa Damian Gałecki.

Włodawianka, oprócz remisu i porażki z Ogniwem, straciła komplet punktów w wyjazdowym starciu z Ruchem (3:4). Tyle samo wygranych, co Ogniwo oraz identyczna liczba 31 punktów, otwiera przed obydwoma zespołami drzwi do walki o końcowe zwycięstwo. – Po spadku z IV ligi zbudowaliśmy zupełnie nową drużynę. Zaciąg ukraiński odszedł, włączyliśmy juniorów. Początek ligi był trudny. Szkoda porażki w Izbicy. Z szacunkiem przyjmujemy to, co ugraliśmy w pierwszej części sezonu – mówi Marek Drob, szkoleniowiec Włodawianki.

Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w rundzie rewanżowej. – Oprócz pierwszej trójki dodałbym jeszcze drużyny Unii Rejowiec i Ruchu Izbica. Różnice punktowe w pierwszej piątce są małe i wszystko może się wydarzyć. Jako zwycięzca pierwszej rundy, w drugiej będziemy walczyć o zwycięstwo – mówi Tarnowski. – Piłka nadal jest w grze i chcemy to wykorzystać. Chcemy wykorzystać szansę, która się przed nami otwiera. Powalczymy o wygranie ligi – zapowiada Gałecki. – Trudno teraz przewidzieć co przyniesie wiosna. Moja drużyna walczy w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Robimy swoje, myślimy oczywiście o wygraniu rozgrywek. Taki sukces przydałby się nam tym bardziej, że w przyszłym roku klub będzie obchodził jubileusz 100-lecia istnienia – dodaje trener Drob.

LICZBY RUNDY JESIENNEJ KEEZA CHEŁMSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

71 – tyle goli stracił Znicz Siennica Różana. To rekord ligi * 49 – to liczba strzelonych goli najskuteczniejszej drużyny Ogniwa Wierzbica * 32 – tyle punktów zdobył mistrz jesieni Kłos Gmina Chełm * 14 – tyle goli strzelił najlepszy snajper i jednocześnie kapitan Ruchu Izbica Michał Gałka * 11 – tyle bramek zdobył Spółdzielca Siedliszcze, drużyna z najsłabszą ofensywą w lidze * 10 – to liczba wygranych spotkań trzech drużyn: Kłosa Gmina Chełm, Ogniwa Wierzbica i Włodawianki Włodawa * 9 – to liczba straconych bramek przez mistrza jesieni Kłosa Gmina Chełm. Taki wynik osiągnęła najlepsza defensywa chełmskiej „okręgówki” * 3 – to liczba zdobytych punktów outsidera Znicza Siennica Różana * 2 – to liczba remisów mistrza jesieni Kłosa Gmina Chełm * 1 – tyle meczów wygrał Znicz Siennica Różana * 0 – tyle remisów zapisali na koncie Znicz Siennica Różana, Victoria Żmudź i Spółdzielca Siedliszcze.

KLASYFIKACJA STRZELCÓW KEEZA CHEŁMSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ – RUNDA JESIENNA

15 goli – Kornel Kwiatosz (Unia Rejowiec) * 14 goli – Michał Gałka (Ruch Izbica), Karol Knot (Ogniwo Wierzbica) * 12 goli – Jakub Gołąb (Włodawianka Włodawa) * 11 goli – Vladyslav Mahdysh (Włodawianka Włodawa), Krystian Mroczek (Victoria Żmudź) * 9 goli – Michał Rycerz (Hetman Żółkiewka), Paweł Szajduk (Unia Rejowiec), Eryk Klimowicz (Ogniwo Wierzbica) * 8 goli – Adrian Czerwiński (Unia Rejowiec) * 7 goli – Adrian Zdybel (Unia Białopole), Kamil Mazurek (Znicz Siennica Różana), Patryk Gierczak (Granica Dorohusk), Damian Koprucha (Hetman Żółkiewka), Michał Kuczyński (Włodawianka Włodawa), Andrzej Olender (Orzeł Srebrzyszcze) * 6 goli – Michał Siatka (Kłos Chełm), Łukasz Sawicki (Hetman Żółkiewka), Piotr Chruściel (Frassati Fajsławice) * 5 goli – Dawid Lewkowicz, Dawid Steciuk (obaj Unia Białopole), Paweł Wójcicki, Paweł Mazur (obaj Kłos Chełm), Piotr Lecki, Karol Łubkowski (obaj Victoria Żmudź), Karol Balcerek, Konrad Klimowicz (obaj Ogniwo Wierzbica), Arnold Kister (Brat Cukrownik Siennica Nadolna) * 4 gole – Aayushmaan Chaturvedi (Spółdzielca Siedliszcze).