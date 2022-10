Kłos Gmina Chełm – Unia Białopole 2:1. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

W poprzedniej kolejce Kłos Gmina Chełm zaliczył pierwszą porażkę – na wyjeździe uległ 0:2 Ogniwu Wierzbica. W miniony weekend powrócił do wygrywania. – To się okaże, czy wróciliśmy na właściwe tory. Kolejne mecze powinny dać nam odpowiedź na to pytanie – mówi szkoleniowiec gospodarzy Robert Tarnowski.

Spadkowicz z IV ligi pokonał Unię Białopole 2:1. – Prowadzimy 1:0 i mamy okazje na kolejne bramki i zamknięcie meczu, spokojnie powinniśmy prowadzić 3:0. Nie robimy tego i dostajemy od czapy bramkę na remis. Sami fundujemy sobie nerwówkę. W drugiej połowie nasza gra była szarpana. Mieliśmy swoje szanse na gole. Byliśmy nieskuteczni i to jest nasz największy problem – ocenia trener Kłosa.

Dwie bramki dla miejscowych zdobył Paweł Wójcicki. Honorowe trafienie dla przyjezdnych zaliczył Wojciech Bureć. Przegrana z Kłosem to druga z rzędu strata punktów drużyny z Białopola. W poprzedniej serii gier uległa 3:4 z Bratem-Cukrownikiem Siennica Nadolna. – Nasza gra wyglądała już dożo lepiej niż w spotkaniu z Bratem. Kłos ma lepszych zawodników. Wprawdzie strzeliliśmy drugiego gola, ale nie został uznany – podobno był spalony – mówi Jan Ostrowski, prezes Unii Białopole.

Kłos Gmina Chełm – Unia Białopole 2:1 (1:1)

Bramki: Wójcicki (17, 72) – Bureć (34).

Kłos: Pawlak (46 Wojtiuk)– Rutkowski, Poznański, Kowalski, Mazur (68 Antoniak), Jabłoński, Żwirbla (60 Flis), Wójcicki, Trubacz (46 Siatka), Żurek (60 Wyrostek), Rak.

Białopole: Martyniak – Bureć, M. Cor, K. Cor, Domińczuk (80 Piekaruk), Zdybel, Tomaszewski, Matejek (60 Lewkowicz), Łukaszewski, Ostrowski, Sarzyński (70 Gąsiorowski).

Orzeł Srebrzyszcze zdobył komplet punktów po zwycięstwie 3:0 ze Zniczem Siennica Różana. Hat-tricka ustrzelił Andrzej Olender. W końcówce meczu miała miejsce sytuacja: – zawodnik gospodarzy Michał Szostak w 86 minucie faulował naszego zawodnika, za co dostał żółtą kartkę. Po meczu kopnął innego naszego piłkarza, za co dostał drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. Podczas opuszczania przez nas obiektu Znicza, około 25 minut później, uderzył w twarz tego zawodnika. Sędzia opisał całą sytuację. Jako klub, też napiszemy pismo w tej sprawie do związku. Trzeba napiętnować takie zachowania – tłumaczy grający trener Orła Dominik Drewiecki.

Szkoleniowiec gości, w trybie awaryjnym, stanął między słupkami bramki. – Czyste konto to efekt gry całego zespołu. W następnej kolejce do bramki wraca już nominalny golkiper Adam Kuryś – mówi Drewiecki.

Znicz Siennica Różana – Orzeł Srebrzyszcze 0:3 (0:1)

Bramki: A. Olender (12, 56, 73).

Czerwona kartka: Michał Szostak (Znicz) po meczu, za drugą żółtą.

Znicz: Bednarczyk – Tywoniuk (55 Bryda), Basiński, Szostak, Hopko, Hawryluk, D. Mazurek, K. Mazurek, Szponar (75 Drzewiecki), Bohuniuk, P. Mazurek.

Orzeł: Drewiecki – Sz. Tatysiak (65 Horbatenko), Bala, Trusiuk, Ł. Tatysiak, Adamiec, M. Olender, Ł. Wójcicki (75 Celegrat), M. Wójcicki, Czapla, A. Olender.

Pozostałe wyniki 11. kolejki: Spółdzielca Siedliszcze – Włodawianka Włodawa 0:2 (Gołąb 61, 76) * Frassati Fajsławice – Hetman Żółkiewka 4:4 (Chruściel 30 z karnego, P. Kostka 38, Gieracz 63, P. Przebirowski 80 – Sawicki 3, 13, Koprucha 56, Szymonek 72) * Granica Dorohusk – Victoria Żmudź 5:2 * Brat-Cukrownik Siennica Nadolna – Ruch Izbica 0:1 (Gałka 65) * Unia Rejowiec – Ogniwo Wierzbica 3:0 (A. Czerwiński 33, Sobiesiak 45 samobójcza, Kwiatosz 74).