Ruch Izbica powinien strzelić sześć-siedem goli, Spółdzielca w końcu trafił z bramkarzem?

Ruch wykorzystał atut swojego boiska. Podopieczni grającego trenera Romana Blonki odnieśli szóste zwycięstwo w sezonie.

- Powinniśmy zamknąć ten mecz na sześciu, siedmiu strzelonych golach. Goście mogli skarcić nas bramką z rzutu karnego, jeszcze przed końcem pierwszej połowy - tłumaczy szkoleniowiec gospodarzy.

Miejscowi mieli swoje okazje na podwyższenie wyniku. - Patryk Lewandowski trafił w poprzeczkę, mieliśmy jeszcze strzał w słupek. Po raz kolejny zawodziła skuteczność, pracujemy nad tym. W każdym kolejnym spotkaniu gramy o trzy punkty - mówi Blonka.

- Po pierwszej połowie, licząc stworzone sytuacje przez obie drużyny, powinno być 3:2 dla nas. Ta część należała do nas. Natomiast druga połowa toczyła się pod dyktando gospodarzy. Byliśmy nieskuteczni, nie wykorzystaliśmy żadnej okazji, które wypracowaliśmy. Ruch był lepszy i wygrał zasłużenie - ocenia trener Orła Dominik Drewiecki.

Ruch Izbica - Orzeł Srebrzyszcze 2:0 (1:0)

Bramki: Zaprawa (29), P. Lewandowski (89).

W 45 min Artur Sieniawski (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz); w 75 min Michał Gałka (Ruch) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz).

Ruch: Sasim - Bożko (88 Białobocki), Kić, Śliwa, Czochrowski, Binek, P. Lewandowski, G. Lewandowski, Zaprawa (63 B. Jaremek), Wlizło, Gałka.

Orzeł: Kuryś - Ł. Tatysiak, Malinowski (75 Dżaman), Bazela, Ł. Wójcicki, Czapla (80 Celegrat), Sawa, Sieniawski (65 Horbatenko), E. Krzyżanowski, Tomaszewski, A. Olender.

Spółdzielca nie ma w tej rundzie łatwego życia. Najważniejszym zadaniem jest znalezienie bramkarza, który znałby się na swoim fachu. Przeciwko beniaminkowi z Łopiennika między słupkami wystąpił Damian Radko (rocznik 1998). Został zgłoszony jako wolny zawodnik, ostatnio, w 2021 roku, bronił barw Błękitu Cyców.

- Od czasu, kiedy na tydzień przed startem rozgrywek przyszedłem do Spółdzielcy, to już nasz piąty bramkarz. Naszym zadaniem jest znalezienie właściwego gracza na tę pozycję. Radko w minionym tygodniu odbył z nami dwa treningi. Zapowiada się na pewny punkt w bramce - tłumaczy trener Spółdzielcy Dariusz Kuchta.

Spotkanie rozpoczęło się niepomyślnie dla gospodarzy. Już w trzeciej minucie, na dzień dobry, Damian Oszwa pokonał nowego golkipera pięknym strzałem z główki.

- Przy bramce samobójczej bramkarz niewiele mógł zrobić. Po raz kolejny w tym sezonie straciliśmy gola w pierwszym kwadransie, mimo to nie podłamaliśmy się. Zaprezentowaliśmy determinację i walkę do końca. W ostatniej akcji poprzeczka uratowała nas od utraty drugiej bramki. Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa w sezonie - mówi opiekun Spółdzielcy.

Dla gości była to druga porażka z rzędu. Wcześniej przegrali z Włodawianką Włodawa i Ruchem Izbica. - Mamy problemy kadrowe i to było widać na boisku. Rozegraliśmy najsłabszy mecz w sezonie. Przegraliśmy go bez walki - mówi Karol Stęplowski, kierownik zespołu z Łopiennika.

Spółdzielca Siedliszcze - GKS Łopiennik 2:1 (0:1)

Bramki: Głowacki (68), Okoń (72) - Oszwa (samobójcza 3).

Spółdzielca: Radko - Pawlak, Orłowski, Dziewulski, Mazurek, Głowacki (86 Krupicz), Poliszuk, Okoń, Oszwa (46 Oleksiejuk, 75 Wawruszak), Stefańczuk, Jędruszak.

GKS: Kowiński - Ruszkiewicz, Apostoluk (46 Lipiński), Sawa, Wagner, Niedźwiecki, Chruściel (70 Sławacki), Stęplowski (85 Patyra), Wojciechowski, Suszek, Śliwiński.

Pozostałe mecze 8. kolejki: Frassati Fajsławice - Sparta Rejowiec Fabryczny 1:2 (Stefaniak 39 - Strug 19, Borcon 77) * Hetman Żółkiewka - Unia Rejowiec 2:3 (Koprucha 2, 63 - Kwiatosz 60, 69, 89). W 8 min Roman Rossa (Rejowiec) nie strzelił rzutu karnego (obronił bramkarz Hetmana) * Unia Białopole - Kłos Gmina Chełm 2:3 (Sz. Sarzyński 20, 89 - Siatka 15, Mazur 44, Kuśmierz 90 +2) * Włodawianka Włodawa - Granica Dorohusk 1:0 (Gaj 1). Czerwona kartka: Kacper Węgliński (Włodawianka) w 83 min, za drugą żółtą * Bug Hanna - Brat Siennica Nadolna 1:1 (Sawicki 78 - Suduł 21).