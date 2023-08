Unia Rejowiec ma za sobą udany okres przygotowawczy do nowego sezonu

Czwarta ekipa minionego sezonu pokonała Brata-Cukrownika Siennica Nadolna 3:1, Orła Srebrzyszcze 9:3, Granicę Dorohusk 4:0 i Włodawiankę 3:2. Na listę strzelców wpisywali się odpowiednio: Karol Bohuniuk, Paweł Szajduk i Dawid Sąsiadek, następnie Paweł Szajduk (3 gole), Dawid Sąsiadek (3), Adrian Czerwiński (2) i Roman Rossa. W spotkaniu z Granicą do siatki przeciwnika trafiali dwukrotnie Karol Bohuniuk, Grzegorz Jersak i Kamil Góra. Z kolei w wyjazdowym sparingu we Włodawie trzy gole strzelił Adrian Czerwiński. - Szok i niedowierzanie, takie słowa nasuwają mi się po meczach kontrolnych. Świetnie, że wygraliśmy wszystkie sparingi, choć graliśmy je czasami mocno osłabioną „gołą” 11-tką, a nawet wspartą trampkarzem. Chciałbym aby zwycięska seria kontynuowana była w spotkaniach o stawkę. Już były takie wygrane w okresie przygotowawczym, a później, niestety w lidze dostawaliśmy baty. Oby taki scenariusz się nie powtórzył - tłumaczy Marcin Palonka, kierownik Unii Rejowiec.

Z zespołu z Rejowca nikt nie ubył. - Każdy chce u nas grać - mówi z uśmiechem Palonka. Drużynę nadal prowadzi Tomasz Sąsiadek, który jest grającym trenerem. Do składu Unii powrócili po kontuzji Michał Chybiak, Paweł Szajduk i Wojciech Rossa, z wypożyczenia do Startu-Regent Pawłów Grzegorz Jersak. Klub chce przedłużyć wypożyczenie z Chełmianki Dawida Sąsiadka ale nie jest to proste zadanie. - Chybiakowi odnowiła się kontuzja podczas sparingu z Włodawianką, z kolei Szajduk nabawił się urazu kolana w meczu z Orłem. Na razie wypadli z treningów. W lidze będziemy walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu – zapowiada kierownik.