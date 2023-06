Zwycięzcę chełmskiej okręgówki poznamy za tydzień. Ogniwo Wierzbica czy Kłos Gmina Chełm?

Brat-Cukrownik i Hetman Żółkiewka walczyły o szóste miejsce. Po końcowym gwizdku w lepszych nastrojach byli gospodarze. - Kto wygrywał to spotkanie, ten praktycznie zapewniał sobie szóstą lokatę - mówi Andrzej Ignaciuk, szkoleniowiec Brata-Cukrownika. Miejscowi prowadzili 2:0 i wydawało się, że mają spotkanie pod kontrolą.

- Sytuacja zmieniła się, kiedy straciliśmy gola, a przeciwnik grał w osłabieniu jednego zawodnika. Po prosty stanęliśmy. Rywale trafili w słupek, trzy ważne piłki wybronił też nasz bramkarz Dominik Lubaś. Gdyby goście zdobyli drugą bramkę, to pewnie mecz zakończyłby się remisem. Cieszy wygrana i to, że utrzymaliśmy szóstą lokatę. Nawet jeśli będąca za nami w tabeli Granica Dorohusk wygra dwa mecze, to nie wyprzedzi nas w klasyfikacji - mamy lepszy bilans bezpośrednich spotkań - mówi trener Ignaciuk.

- W pierwszej połowie gospodarze byli od nas lepsi. W drugiej, przez pół godziny, graliśmy w 10-ciu, mieliśmy okazje na bramki. Zasłużyliśmy na remis, ale czasami jest tak, że piłka nie chce wpaść do bramki - ocenia Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana Żółkiewka.

Brat-Cukrownik Siennica Nadolna - Hetman Żółkiewka 2:1 (1:0)

Bramki: Płatek (5), Dubaj (53) - Rycerz (60).

Czerwona kartka: Michał Rycerz (Hetman) w 63 min, za drugą żółtą.

Brat-Cukrownik: Lubaś - Pachuta, Wędzina, Dubaj, Suduł, Arnold Kister, Malinowski, Płatek (68 Chwaszcz), Szostak (63 Aleksander Urbański), Krystian Kowalczyk (80 J. Wójcik), Kniażuk.

Hetman: Ścibak - Wikira, Banaszak (60 Widz), Gieleta, Koprucha, Amerla, Szymonek, Sawicki, Żyśko (50 Gałka), K. Prus, Rycerz.

Frassati Fajsławice pokonał Spółdzielcę Siedliszcze 4:3. - Przegraliśmy, gdyż przede wszystko zabrakło nam ludzi do gry. Pojechaliśmy w 13-osobowym składzie. Musiałem zagrać całe spotkanie, dokonaliśmy tylko jednej zmiany - tłumaczy Mirosław Kosowski, grający trener Spółdzielcy.

Frassati Fajsławice - Spółdzielca Siedliszcze 4:3 (2:2)

Bramki: Wojciechowski (9), Stefaniak (26), Dunda (59), Lipa (67) - Oszwa (3, 39), Wawruszak (68).

Frassati: Kulesza - Korchut, Leszczyński (75 Kostka), Robak, B. Błaziak, Gieracz (60 Lipa), Matycz, Dunda, Leszcz (46 P. Przebirowski), Wojciechowski (75 K. Przebirowski), Stefaniak.

Spółdzielca: Rudnik - Poliszuk, Oszwa, Oleksiejuk (68 Czarniak, Kosowski, Jędruszak, Chaturvedi, Wawruszak, Mosiewicz, Dziewulski, Mazurek.

Pozostałe wyniki 25. kolejki: Znicz Siennica Różana - Victoria Żmudź 1:4 (Malczewski 70 - Toporowski 7, Łubkowski 42, 45, Niedzielski 85). Czerwona kartka: Konrad Jędruszak (Victoria) w 90 + 3 min, za drugą żółtą * Unia Rejowiec - Unia Białopole 2:2 (R Rossa 53, Czerwiński 78 - Zdybel 22, Steciuk 67) * Kłos Gmina Chełm - Ruch Izbica 5:1 (Siatka 20, 41, Gierczak 25, Kowalski 62, 75 - Gałka 55) * Orzeł Srebrzyszcze - Włodawianka Włodawa 1:3 (Ł. Wójcicki 55 - Sułkowski 30, Mahdysh 37, Błaszczuk z karnego 54). W 80 min Kazimierz Bala (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Włodawianki Daniel Polak) * Granica Dorohusk - Ogniwo Wierzbica 0:3 (K. Klimowicz 87, 90 + 5, E. Klimowicz 90 + 3).