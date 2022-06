GKS Górnik Łęczna przedłuża kontrakty ze swoimi zawodniczkami

W piątek na lubelskich drogach będzie gęsto od policji. Sprawdzą nie tylko trzeźwość

W świetle nowych przepisów kary za „jazdę na podwójnym gazie” to kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5 tys. zł. do 60 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 pkt. karnych – wylicza policja i uczula, że w piątek przeprowadzi wielką akcję.