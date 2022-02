GKS Górnik Łęczna – Sportis KKP Bydgoszcz 3:1. Dominowały po przerwie

To bardzo cenne zwycięstwo, bo bydgoszczanki to naprawdę mocny przeciwnik. Wprawdzie w tabeli ligowej są zdecydowanie niżej niż Górnik, to jednak Sportis ma spore aspiracje. Widać to było zresztą w pierwszej połowie rozgrywanego w Warszawie meczu towarzyskiego. Wynik otworzyła w 11 min strzałem głową Marianna Litwiniec. Szybko jednak do remisu doprowadziła Aleksandra Stasiak. Przewaga liderek Ekstraligi uwidoczniła się dopiero po zmianie stron. W 54 min Górnik na prowadzenie wyprowadziła Klaudia Lefeled, która pięknie przymierzyła zza pola karnego. W 70 min wynik ustaliła natomiast Anna Gliszczyńska.

Lider Ekstraligi przez resztę okresu przygotowawczego będzie ćwiczył na własnych obiektach. Zespół czeka jeszcze kilka interesujących sparingów. Ekstraliga ponownie ruszy 5 marca, a Górnik w pierwszej wiosennej kolejce zagra na wyjeździe z GKS GieKSa Katowice.

Część zawodniczek w trakcie okresu przygotowawczego uda się na zgrupowania reprezentacji narodowych. Do seniorskiej kadry na Pinatar Cup w Hiszpanii nominację otrzymała Klaudia Lefeld. – Gdy na ekranie telefonu zobaczyłam wiadomość od pani selekcjoner, Niny Patalon, byłam zszokowana. To było dla mnie wielkie zaskoczenie, ale i radość. To, że dostałam szansę, jest dla mnie bardzo ważne. Wykorzystam ten czas najlepiej, jak mogę – powiedziała portalowi laczynaspilka.pl Klaudia Lefeld. Łęcznianki będą mieli liczniejsze przedstawicielstwo w kadrze U-19. Na zgrupowanie w greckiej miejscowości Agrinio nominację otrzymały aż cztery piłkarki z Łęcznej. W gronie powołanych znalazły się Nikola Dębińska, Martya Duchnowska, Weronika Kaczor i Katja Skupień. (kk)

GKS Górnik Łęczna – Sportis KKP Bydgoszcz 3:1 (1:1)

Bramki: Litwiniec (11), Lefeld (54), Gliszczyńska (70) – Stasiak (23).

Górnik w pierwszej połowie: Zielińska – Guściora, Kiepura, Głąb, Kazanowska, Litwiniec, Giętkowska, Szymczak, Ratajczyk, Duchnowska, Macleans.

Górnik w drugiej połowie: Palińska – Skupień, Zawadzka, Siwińska, Frontczak, Kaczor, Jezioro (70 Zając), Gliszczyńska (70 Dębińska), Lefeld, Rapacka, Nestorowicz.