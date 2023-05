TME SMS Łódź – GKS Górnik Łęczna 0:2. Srebro dla Górnika!

To był jeden z najlepszych występów podopiecznych Roberta Makarewicza w tym sezonie. Łęcznianki wyszły na boisko w Łodzi mocno zmotywowane i bez problemów ograły TME SMS Łódź. Przyjezdne miały przewagę praktycznie przez cały mecz, ale udokumentowały to dopiero w 26 min, kiedy Inez Sikora świetnie dograła do Klaudii Fabovej. Reprezentantka Słowacji nie miała problemów z pokonaniem Oliwii Szperkowskiej. Wynik ustaliła w 65 min Klaudia Lefeld, która pięknie przymierzyła z dystansu. Reprezentantka Polski w końcówce meczu mogła podać tlen rywalkom, bo w krótkim odstępie czasu otrzymała dwie żółte kartki i wyleciała z boiska. Gospodynie w niedzielę były jednak zaskakująco bezradne i nie pomogła im nawet przewaga liczebna. To zwycięstwo zapewniło Górnikowi wicemistrzostwo Polski. Złote medale wywalczyły zawodniczki GKS GieKSa Katowice.

TME SMS Łódź – GKS Górnik Łęczna 0:2 (0:1)

Bramki: Fabova (26), Lefeld (65).

TME SMS: Szperkowska – Cuevas, Konat, Sokołowska, Zieniewicz (75 Domin), Jedlińska (88 Enjo), Grzybowska, Rędzia, Abambila (75 Gąsieniec), Filipczak (61 Dąbrowska), Kopińska.

Górnik: Palińska – Bużan, Kazanowska, Cyraniak, Zając, Dereń (81 Litwiniec), Szymczak, Rapacka (90 Skupień), Lefeld, Sikora (90 Piętakiewicz), Fabova (68 Posiewka).

Żółte kartki: Rędzia, Konat – Cyraniak, Lefeld, Makarewicz (na ławce). Czerwone kartki: Lefeld (86 min za dwie żółte), Makarewicz (90 min za dwie żółte, na ławce). Sędziowała: Diakow. Widzów: 250.