Motor Lublin - Stal Mielec 1:0 (1:0)

Bramki: Mądrzyk (28-samobójcza).

Motor: Rosa – Wójcik, Najemski, Ede, Luberecki, Łabojko, Wolski, Simon, Król, Mraz, van Hoeven.

Stal: Mądrzyk – Senger, Matras, Wlazło, Wołkowicz, Guillaumier, Hannola, Jaunzems, Dadok, Kądzior, Assayag.

Żółte kartki: Guillaumier (Stal).

Sędziuje: Łukasz Kuźma (Białystok).

Rezerwowi:

Motor: Jeż, Stolarski, Palacz, Samper, Scalet, Sefer, Caliskaner, Ndiaye, Wełniak.

Stal: Jałocha, Domański, Wolsztyński, Knap, Bukowski, Krykun, Esselink, Cavaleiro, Gerbowski.

----------------------------------------

46' Bez zmian zaczęliśmy drugą połowę.

45+1' van Hoeven szarżuje, ale na koniec zagrywa lekko w pole karne, gdzie nie było nikogo. Po kilku doliczonych sekundach arbiter kończy pierwszą połowę.

45' Simon ucieka kilku rywalom, mięciutko wrzuca do Króla, ale ten zgrywa głową do... gracza Stali. Szybko odzyskuje Luberecki, niestety wrzuca do nikogo.

43' Dobra akcja Wójcika prawą flanką. Piłka przechodzi jednego rywala, drugiego, trzeci wybija glową i trafia Mraza w rękę. Wolny dla przyjezdnych.

41' Dobre podanie Ede do Mraza, szkoda tylko, że Słowak był na minimalnym spalonym.

37' Sporo przypadku w akcji gospodarzy, ale było groźnie. Wolski zagrywa na prawe skrzydło, a Mraz dostaje w... plecy. Opanował jednak piłkę, zagrał do Króla, ten szczęśliwie mija rywala jednak źle dogrywa w pole karne. Tylko rożny.

36' Seria stałych fragmentów Stali, ale za słabe wrzucenie piłki z autu, wybija Motor.

33' Sprytnie rozegrany wolny gospodarzy, Ede dostaje piłkę, ma trochę miejsca, ale wrzuca zdecydowanie za mocno.

32' Blisko drugiego gola dla Motoru! Simon do Króla, ten pociągnął z piłką w okolice pola karnego, uderzył po ziemi, ale trafił tylko w słupek.

28' Mądrzyk wcześniej się uratował, ale teraz już nie. Wrzutka Wolskiego, Najemski wygrał walkę w powietrzy i dobrze strzelił głową. Mądrzyk odbija piłkę na słupek, ta leci po linii i golkiper sam wbija ją sobie do bramki.

27' Łabojko prostopadle w pole karne, Simon uderza, ale tylko rożny.

26' Dadok ładnie odwrócił się z piłką, łatwo uwolnił się spod opieki Wolskiego, ale uderzył z dystansu nad bramką.

24' Szybki atak gości, Kądzior wpada w pole karne i uderza po krótkim rogu. Rosa odbija piłkę nogą, ale i tak był spalony.

21' Guillaumier fauluje van Hoevena i ogląda pierwszą kartkę w tym meczu.

20' Kolejna centra z rzutu wolnego w wykonaniu Kądziora. Tym razem wybija... Mraz.

18' Indywidualna akcja Simona, który uderza mocno, ale prosto w Mądrzyka.

18' Natychmiastowa odpowiedź gości. Rajd prawą flanką, zagranie wzdłuż bramki, a na koniec Senger wykłada do Kądziora. Były gracz Motoru huknął nad bramką.

17' To powinno być 1:0! Fatalne wybicie Mądrzyka. Bramkarz Stali zagrywa do rywala we własnym polu karnym. Piłka spada do van Hoevena, który z pięciu metrów uderza prosto w golkipera. Przejmuje Mraz i znowu odbija Mądrzyk.

17' Motor wymienił kilka podań, na koniec z pierwszej piłki w pole karne zagrywa Wolski. Problem w tym, że do nikogo.

15' Niezła akcja Stali, Dadok dostał piłkę w pole karne, ale jego podanie do Sengera przejął van Hoeven.

13' Pierwsza centra nieudana, druga też, a trzeciej już nie było. Dadok zbiega do środka, wykłada piłkę do Wlazły, ale ten zablokowany przez Wolskiego.

12' Wójcik kiwał rywali, ale przesadził i w końcu stracił piłkę. Ma szczęście, że wszystko skończyło się "tylko" rzutem rożnym.

11' Wolski w pole karne, Król wyskakuje zza pleców obrońcy, albo bardziej wskakuje mu na plecy i uderza głową, ale niecelnie.

9' Pierwsza, naprawdę dobra okazja w meczu. Kądzior świetnie wrzucił w pole karne, walkę w powietrzu wygrał Dadok i oddał niezły strzał głową, który o centymetry minął słupek bramki Motoru.

7' Mocna centra Kądziora, Rosa odbija, ale Król przegrywa pojedynek siłowy przy linii bocznej i piłka nadal dla Stali.

6' Pierwsza udana akcja w ataku Stali, będzie korner dla ekipy z Mielca.

5' Król atakował lewą flanką, niestety, nie będzie nawet rożnego.

5' Dobra interwencja Łabojki po wyrzucie piłki z autu. Motor znowu błyskawicznie zabiera piłkę rywalom.

4' Van Hoeven tym razem na prawym skrzydle, dobra centra Holendra, znowu wybija jednak Wlazło.

3' Znowu szybki przechwyt gospodarzy, van Hoeven wywalczyl aut na wysokości pola karnego.

2' Wójcik wrzuca w pole karne, ale wybija Wlazło. Motor utrzymuje się jednak przy piłce.

1' Zaczął Motor.

----------------------------------------

Po niespodziewanej wygranej Lechii Gdańsk z Jagiellonią Stal przesunęła się w tabeli do strefy spadkowej. A to oznacza, że w niedzielę, podczas meczu z Motorem ekipa z Mielca będzie jeszcze bardziej zmobilizowana.

Podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia na pewno ucieszyli się na przerwę reprezentacyjną. W końcu ostatni raz ze zwycięstwa cieszyli się... 7 lutego, kiedy pokonali u siebie Jagiellonię. Później zanotowali: cztery porażki i remis w Gliwicach.