Motor Lublin świętuje awans do PKO BP Ekstraklasy pod Areną Lublin ze swoimi fanami

Po zwycięstwie w Gdyni kibice Motoru powitali nad ranem swoich ulubieńców, ale nie był to ostatni akt świętowania do PKO BP Ekstraklasy. Z poniedziałek po godzinie 16 po naszym mieście wyruszył specjalny autobus, a w nim bohaterowie wielkiego sukcesu wraz z okazałym pucharem dumnie prezentowali go kibicom. Piłkarze żółto-biało-niebieskich wraz ze sztabem szkoleniowym i właścicielem Zbigniewem Jakubasem przejechali ulicami: Zesłańców Sybiru – Prezydenta Gabriela Narutowicza – Bernardyńską – Wyszyńskiego – Królewską – Lubartowską – Kowalską. Następnie zatrzymali się na moment na plac Zamkowym i przez al. Tysiąclecia, al. Unii Lubelskiej i Lubelskiego Lipca '80 dotarli pod Arenę Lublin.

O godzinie 17 drużyna zaprezentowała się tłumnie zgromadzonym kibicom. Zawodnicy wyszli na specjalnie przygotowaną scenę, a każdy z kadrowiczów w sezonie 23/24 został wyczytywany. Co godne podkreślenia, na liście nazwisk znaleźli się nie tylko piłkarze, którzy grali w drużynie, ale także wypożyczeniu do innych klubów jak np. Mikołaj Kosior czy Patryk Romanowski.

Kibice podziękowali piłkarzom za kapitalny sezon. Odpalono race, pojawiły się także najpopularniejsze przyśpiewki: "awans jest nasz", czy "Motor United"

Głos w trakcie świętowania zabrali: Zbigniew Jakubas i Rafał Król, a także trener Matuesz Stolarski. Szcególnie słowa szkoleniowca należy zapamiętać, który przyznał, że kiedy ma się wokół siebie dobrych ludzi wokół siebie można osiągnąć wszystko, a Motor ma wokół siebie wspaniałych ludzi