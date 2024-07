Motor Lublin wysoko przegrał mecz kontrolny ze Zniczem Pruszków. "Wynik jest niedopuszczalny"

W sobotę beniaminek PKO BP Ekstraklasy rozegrał dwa sparingi. Najpierw w eksperymentalnym składzie pokonał drugoligową Resovię 1:0. Później zmierzył się z występującym klasę rozgrywkową wyżej Zniczem. I po raz kolejny okazało się, że drużyna z Pruszkowa, to nie jest ulubiony rywal żółto-biało-niebieskich.

Tym razem trener Mateusz Stolarski wystawił zdecydowanie mocniejszy skład. Od pierwszych minut na boisku zaprezentowali się: Marek Bartos i Krzysztof Kubica, czyli dwa letnie nabytki Motoru. Po raz kolejny zabrakło za to Arkdiusza Najemskiego, a nieobecni byli także: Filip Luberecki czy Sebastian Rudol.

Po pierwszej połowie Znicz prowadził 1:0. Jedynego gola zdobył Radosław Majewski. W drugiej części spotkania lublinianie też strzelali tylko goście. Na kwadrans przed końcowym gwizdkiem poprawili wynik po strzale z dystansu, a 120 sekund później Daniel Stanclik ustalił rezultat na 3:0 dla ekipy z Pruszkowa.

To był przedostatni sparingi dla Piotra Ceglarza i jego kolegów. W niedzielę drużyna wyjedzie na obóz do Sochocina. Na jego zakończenie, 12 lipca zmierzy się jeszcze z ekstraklasowym Radomiakiem (w Radomiu). Pierwszy mecz o punkty Motor rozegra za to 21 lipca. Na Arenie zmierzy się wówczas z Rakowem Częstochowa.

– Mecz z Resovią był okazją do przetestowania młodych zawodników z akademii, którzy trenowali z nami w tym tygodniu. W wielu aspektach wyglądaliśmy dobrze i cieszymy się, że udało się wygrać. W drugim meczu, ze Zniczem Pruszków wydarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca. Przegraliśmy go defensywą. Taki wynik jest niedopuszczalny i zdajemy sobie z tego sprawę. To spotkanie pokazało nam, nad czym musimy teraz pracować, by to się nie powtórzyło – ocenia Mateusz Stolarski, opiekun żółto-biało-niebieskich.

Motor Lublin – Znicz Pruszków 0:3 (0:1)

Bramki: Majewski (21), Stanclik (75, 77).

Motor: Rosa – Wójcik, Bartos, Kruk, Romanowski (62 Stolarski), Wolski, Scalet, Kubica, M. Król, Mraz, Ceglarz.